Meteo Toscana: marzo inizia con brevi rovesci

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino nelle pianure e nei fondovalle.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie, ancora ben superiori alla norma.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata con schiarite solo in montagna. Locali banchi di nebbia. Tendenza a schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli da sud, sud-est.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo le massime

Sabato 28 nuvoloso al mattino in pianura con locali banchi di nebbia; poco nuvoloso in collina e montagna. Schiarite dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, massime stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 1° marzo nuvoloso per nubi basse con locali banchi di nebbia in mattinata, schiarite in collina e montagna. Nel pomeriggio locali addensamenti sui rilievi, dove non si escludono brevi rovesci.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

