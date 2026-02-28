Meteo Toscana: marzo inizia con nubi basse e temporanee schiarite

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso nelle zone pianeggianti e costiere per nubi basse in parziale dissolvimento nel pomeriggio. Sole prevalente in Appennino.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, massime stazionarie o in lieve aumento (15-17 °C in pianura).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani in prevalenza nuvoloso per nubi basse con temporanee schiarite durante le ore centrali della giornata.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in leggera diminuzione i valori massimi.

Lunedì 2 parzialmente nuvoloso o nuvoloso anche per la presenza di nubi basse nelle prime ore del mattino in lento dissolvimento.

Venti: deboli-moderati di Scirocco sulla costa, deboli variabili nell’interno.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Martedì 3 sereno o poco nuvoloso, possibile incremento delle nubi dal tardo pomeriggio ma senza piogge.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest nel pomeriggio.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: minime in diminuzione, massime in leggero aumento.

