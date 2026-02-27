Meteo Toscana: marzo riporta la pioggia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso per nubi basse in mattinata con schiarite in collina e montagna. Locali banchi di nebbia. Schiarite più ampie nel pomeriggio, nubi di nuovo in aumento in serata.

Venti: deboli da est, sud-est.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo le massime

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso al mattino in pianura con locali banchi di nebbia; poco nuvoloso in collina e montagna. Schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, massime stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 1° marzo nubi basse e locali banchi di nebbia in mattinata, schiarite in collina e montagna. Nuvolosità in temporanea attenuazione nel pomeriggio, di nuovo in aumento in serata a partire dalla costa.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Lunedì 2 nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di piogge sparse, in particolare sulle zone settentrionali.

Venti: deboli-moderati di Scirocco sulla costa, deboli variabili nell’interno.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

