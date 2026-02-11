Meteo Toscana: mattinata con rovesci e temporali, nuovo peggioramento in serata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in mattinata molto nuvoloso con precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio o isolato temporale. Nel pomeriggio schiarite a partire dalle zone occidentali con residue precipitazioni in esaurimento sulle zone interne. Peggiora nuovamente dalla sera.

Venti: moderati o forti occidentali sulla costa centro-settentrionale, deboli nell’interno con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi o molto mossi i bacini a nord dell’Elba, fino ad agitati in serata.

Temperature: in sensibile aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso al mattino con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, variabile nel pomeriggio con schiarite.

Venti: forti occidentali, di burrasca sulla costa e in Arcipelago.

Mari: agitati.

Temperature: stazionarie su valori al di sopra delle medie.

Venerdì 13 velato con nebbie e foschie sulle zone interne in mattinata; dal pomeriggio cielo che va rannuvolandosi fino a risultare coperto in serata.

Venti: venti moderati-forti occidentali.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento (valori al di sopra delle medie).

Sabato 14 coperto con precipitazioni diffuse; neve oltre 1300-1500 metri.

Venti: moderati a rapida rotazione ciclonica con Scirocco sulla costa e in Arcipelago, Levante su aretino e fiorentino e Grecale sull’Appennino settentrionale; dal pomeriggio venti settentrionali ovunque.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve flessione ma ancora miti.

