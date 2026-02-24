Meteo Toscana: nebbia e nubi basse in mattinata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso in mattinata per nubi prevalentemente medie-basse o banchi di nebbia sul centro nord, poco nuvoloso al sud e in montagna. Schiarite più ampie nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: sostanzialmente stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani in mattinata parzialmente nuvoloso per nubi basse o nebbia, ma in dissolvimento nel pomeriggio quando sono attese ampie schiarite.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 26 molto nuvoloso al mattino su pianure coste e colline per nubi basse e locali nebbie, sereno in montagna. Graduali e parziali schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento le minime, massime stazionarie o in lieve calo nell’interno.

Venerdì 27 in mattinata molto nuvoloso o coperto per nubi basse o nebbia. Nel pomeriggio parziali schiarite.

Venti: deboli da sud, sud-est.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie in ulteriore lieve calo le massime.

