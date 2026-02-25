Meteo Toscana: nubi basse e locali foschie o nebbie mattutine

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso al mattino per nubi basse e locali foschie o nebbie mattutine, sereno in montagna e sul grossetano. Schiarite nel pomeriggio con residui addensamenti sulla costa.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in lieve aumento le minime, massime stazionarie, ancora ben superiori alla norma.
Venerdì 27 in mattinata molto nuvoloso per nubi basse o locale nebbia. Ampie schiarite nel pomeriggio.
Venti: deboli da sud, sud-est.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime
Sabato 28 nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio.
Venti: deboli variabili.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in lieve calo le minime, massime stazionarie.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.