Meteo Toscana: nubi e piogge sparse nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso per nubi basse o medio-basse con possibilità di piogge sparse più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione. Possibili timide e temporanee schiarite sulle zone meridionali (provincia di Gr e parte delle province di Li e Si).

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione.

Temperature: minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie o in locale aumento sulle zone settentrionali.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con piogge a partire dalle zone costiere.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.

Lunedì 9 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone costiere.

Venti: moderati da nord est in attenuazione.

Mari: mossi al largo.

Temperature: minime in aumento e massime in calo.

Martedì 10 nuvoloso con piogge sparse.

Venti: deboli occidentali

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.