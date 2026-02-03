Meteo Toscana: nuovo peggioramento in arrivo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse a tutto il territorio in mattinata, abbondanti sul nord della regione (neve oltre 1500-1700 metri in Appennino). Fenomeni via via più isolati dal pomeriggio e in attenuazione a partire dalle zone occidentali. Nuovo peggioramento in nottata.

Venti: moderati o forti di Scirocco, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mari: molto mossi, tendenti a mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie o in lieve aumento sulla costa.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse in attenuazione nel corso del pomeriggio a partire dalla costa. Neve oltre 1000-1200 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano e 1400 metri sull’Amiata.

Venti: deboli-moderati orientali, tendenti a ovest, nord-ovest nel pomeriggio-sera.

Mari: tra mossi e localmente molto mossi.

Temperature: in calo nei valori massimi e in montagna.

Giovedì 5 molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali con precipitazioni sul nord ovest, specie dalla tarda mattinata. Neve oltre i 1200 metri in Appennino. Ulteriore peggioramento dalla sera ad iniziare dalla costa.

Venti: da deboli a moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Venerdì 6 inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre 1100 metri in Appennino. Miglioramento nel pomeriggio.

Venti: inizialmente forti di Scirocco, ma in rapida rotazione a Maestrale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in aumento le minime, in aumento le massime sulle zone settentrionali e sulla costa.

