Meteo Toscana: oggi locali piogge in mattinata e in tarda serata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi variabile con ampie schiarite nel pomeriggio. Possibilità di locali piogge in mattinata e in tarda serata.

Venti: deboli o moderati da ovest nord ovest temporaneamente forti su Arcipelago, litorale livornese e colline centro-meridionali.

Mari: molto mossi fino a localmente agitati al largo.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso per nubi basse o medio-basse con possibilità di piogge sparse. Possibili temporanee schiarite.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione.

Temperature: minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie o in locale aumento sulle zone settentrionali.

Domenica 8 parzialmente nuvoloso o nuvoloso con tendenza ad aumento delle nubi dalla tarda mattina con piogge a partire dalle zone costiere.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.

Lunedì 9 nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse che andranno isolandosi da pomeriggio sulle zone appenniniche. Neve in Appennino oltre i 1000-1200 metri. Nella seconda parte della giornata schiarite a partire dal mare.

Venti: moderati da nord est in attenuazione.

Mari: mossi al largo.

Temperature: minime in aumento e massime in calo.

