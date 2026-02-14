Meteo Toscana: oggi neve in Appennino oltre i 1100 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio; neve in Appennino oltre i 1100-1300 metri.

Venti: moderati-forti da est, sud-est. In rotazione ai quadranti settentrionali nella seconda parte della giornata.

Mari: fra mossi e molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani in nottata e nelle prime ore del mattino nuvoloso con residue precipitazioni in Appennino e deboli nevicate oltre 1200-1300 metri. Tendenza a rapido miglioramento già in mattinata fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione sottocosta.

Temperature: in calo le minime e in aumento le massime.

Lunedì 16 in mattinata molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1000 metri. Dal pomeriggio generale miglioramento con ampie schiarite a partire dalla costa.

Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: in diminuzione.

Martedì 17 sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti nelle zone interne nella prima parte del mattino.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: molto mossi o localmente agitati al largo.

Temperature: minime in locale calo e massime in aumento.

