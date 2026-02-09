Meteo Toscana: oggi nevischio sui rilievi tosco-emiliani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni in Appennino e sul grossetano. Nevischio oltre i 1300-1400 metri sui rilievi tosco-emiliani.

Venti: moderati da est/nord-est in attenuazione.

Mari: mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso con piogge sparse più probabili dalla tarda mattinata a partire dalle zone di nord-ovest.

Venti: deboli occidentali

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 11 transito di una perturbazione con forti precipitazioni in mattinata e progressivo miglioramento nel pomeriggio.

Venti: moderati o forti occidentali sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi o molto mossi i bacini a nord dell’Elba.

Temperature: in aumento.

Giovedì 12 rovesci in mattinata, schiarite dal pomeriggio.

Venti: moderati o forti occidentali.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie.

