Meteo Toscana: oggi piogge diffuse, neve su Appennino Tosco-Emiliano e Amiata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse in attenuazione in serata, localmente a carattere di rovescio sulle zone più occidentali. Neve oltre 1100-1200 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano e 1500 metri sull’Amiata.

Venti: deboli-moderati orientali, tendenti a ovest, nord-ovest nel pomeriggio-sera.

Mari: tra mossi e localmente molto mossi.

Temperature: in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso o a tratti molto nuvoloso con isolate e deboli piogge nelle ore centrali della giornata.

Venti: da deboli a moderati meridionali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Venerdì 6 inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre 1000-1200 metri in Appennino. Miglioramento nel pomeriggio.

Venti: inizialmente forti di Scirocco, ma in rapida rotazione a Maestrale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Sabato 7 variabile con nubi a tratti anche consistenti e associate a locali piogge e brevi rovesci, più probabili al mattino sulle zone più settentrionali, possibili anche al sud nel pomeriggio.

Venti: moderati occidentali con rinforzi sulla costa ma in attenuazione.

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie.

