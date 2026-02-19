Meteo Toscana: oggi pioggia, neve e venti di burrasca

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con piogge in trasferimento dalla provincia di Massa-Carrara al resto del territorio nel corso della mattinata; nel pomeriggio-sera piogge isolate-sparse (neve inizialmente solo sulle vette più alte dell’Appennino, in calo fino a 1200-1400 metri, quando tuttavia le precipitazioni risulteranno deboli e isolate).

Venti: meridionali, moderati nell’interno, fino a forti sulla costa. Rotazione a Maestrale o Ponente dalla tarda mattinata e rinforzo ovunque con raffiche fino a burrasca.

Mari: molto mossi. Agitati dal tardo pomeriggio sulla costa pisana e livornese.

Temperature: senza grandi variazioni.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sull’Appennino orientale e sulle zone centro meridionali.

Venti: tra deboli e moderati settentrionali.

Mari: molto mossi in attenuazione a mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

Sabato 21 sereno o poco nuvoloso per transito di velature.

Venti: deboli con componente orientale.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove.

Temperature: in calo con possibili locali gelate mattutine sulle pianure più interne.

Domenica 22 sereno o poco nuvoloso. Locali nubi basse tra la notte e le prime ore della mattina.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: in lieve aumento, soprattutto nei valori massimi.

