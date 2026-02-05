Meteo Toscana: piogge diffuse, neve oltre i 1000 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o a tratti molto nuvoloso con isolate e deboli piogge. Piogge in tarda serata sulla costa, in estensione in nottata a tutta la regione.

Venti: da deboli a moderati da ovest, sud-ovest, in rotazione a sud, sud-est e in rinforzo dalla sera.

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in locale aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nella notte e nelle prime ore della mattina molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre 1000-1200 metri in Appennino. Miglioramento nel corso della mattinata, più deciso nel pomeriggio.

Venti: moderati inizialmente di Scirocco, in rapida rotazione a Maestrale in mattinata.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Sabato 7 nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti nel pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie.

Domenica 8 da nuvoloso a molto nuvoloso con possibilità di piogge dal pomeriggio-sera sul centro-sud della regione.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.