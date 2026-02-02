Meteo Toscana: piogge diffuse, neve sull’Appennino Tosco-Emiliano

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso in mattinata con nebbie nelle valli e nelle pianure dell’interno. Tendenza ad aumento della copertura a partire dalle zone costiere e di nord ovest con possibilità di deboli precipitazioni, nevose sull’Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1200-1300 metri.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo sulla costa e sulle isole dal pomeriggio.

Mari: inizialmente tra poco mossi e mossi, ma con moto ondoso in aumento fino a mossi (molto mossi al largo) in serata.

Temperature: minime in calo con locali gelate, massime pressoché stazionarie o in lieve flessione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, in estensione dalle zone costiere e nord occidentali al resto della regione. Temporanea attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: moderati o forti di Scirocco, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mari: molto mossi, tendenti a mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie o in lieve aumento sulla costa.

Mercoledì 4 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse in attenuazione nel corso del pomeriggio. Neve oltre 1000-1200 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: deboli-moderati orientali, tendenti a ovest, nord-ovest nel pomeriggio-sera.

Mari: tra mossi e localmente molto mossi.

Temperature: in calo nei valori massimi.

Giovedì 5 parzialmente nuvoloso in mattinata; nubi in rapido aumento nel pomeriggio con piogge in serata sulle zone occidentali.

Venti: da deboli a moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.