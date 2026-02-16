Meteo Toscana: rovesci e temporali nel pomeriggio

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con piogge sparse. Nel pomeriggio precipitazioni sulle zone centro-meridionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale; generale miglioramento sulle zone nord-occidentali.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa settentrionale, in rotazione a Maestrale dal pomeriggio, forti sulla costa centro sud, moderati altrove.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale fino a molto mossi dal pomeriggio.

Temperature: in generale diminuzione, in lieve aumento in montagna.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso salvo foschie e nebbie mattutine nella notte e al primo mattino sulle vallate interne.

Venti: occidentali, deboli-moderati nell’interno, con rinforzi su Arcipelago e zone costiere.

Mari: molto mossi o localmente agitati al largo.

Temperature: minime in lieve calo sulle zone di pianura a causa dell’inversione termica, ma con basso rischio di gelate in pianura. Massime in aumento sulle pianure interne.

Mercoledì 18 molto nuvoloso per nubi basse che potranno dar luogo a deboli piogge sulle zone centro-settentrionali.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sulla costa centrale.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Giovedì 19 molto nuvoloso con precipitazioni diffuse al mattino, più sparse dal pomeriggio (neve inizialmente oltre 1400 m., in calo dal pomeriggio, fino a 800-900 m. in serata e nottetempo.

Venti: meridionali, moderati nell’interno, fino a forti sulla costa. Rotazione a Maestrale dal pomeriggio.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie, in calo dalla sera.

Venerdì 20 sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati settentrionali

Mari: mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

