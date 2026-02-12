Meteo Toscana: weekend di San Valentino con pioggia e neve

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso al mattino con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, variabile nel pomeriggio con schiarite.

Venti: forti occidentali, di burrasca sulla costa e in Arcipelago.

Mari: agitati.

Temperature: stazionarie su valori al di sopra delle medie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani inizialmente poco nuvoloso con locali nubi basse, nebbie e foschie sulle zone interne, poi tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa. Prime piogge dal tardo pomeriggio a partire dalle zone nord-occidentali.

Venti: venti moderati-forti occidentali sulla costa centro-settentrionale. Deboli variabili tendenti a moderati di Scirocco sul grossetano. Deboli variabili nell’interno.

Mari: tra molto mossi e agitati a nord di Capraia. In prevalenza mossi altrove.

Temperature: minime in calo, massime pressoché stazionarie o in lieve aumento al sud.

Sabato 14 molto nuvoloso coperto con precipitazioni sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio; neve oltre 1200-1400 metri.

Venti: moderati-forti da est, sud-est. In rotazione ai quadranti settentrionali nella seconda parte della giornata.

Mari: tra mossi e molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve flessione.

Domenica 15 in nottata e nelle prime ore del mattino nuvoloso con residue precipitazioni in Appennino e deboli nevicate oltre 1200 metri. Poi tendenza a rapido miglioramento fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.

