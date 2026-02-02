Meteo Trentino: da stasera neve oltre i 700 metri

MeteoTrentino comunica che dalla sera di oggi, lunedì, e fino alle ore centrali di domani sono attese precipitazioni via via più diffuse e intense, in particolare al mattino di domani. La quota neve si collocherà attorno ai 700 metri nei settori meridionali più aperti e ventilati; altrove saranno possibili nevicate o neve mista a pioggia anche a quote inferiori ai 500 metri. Entro il primo pomeriggio di domani sono previsti mediamente 10-20 centimetri di neve oltre i 700-1.000 metri, con accumuli maggiori alle quote più elevate dei settori centro-meridionali. A quote inferiori gli accumuli saranno più contenuti, ma qualche centimetro potrà localmente depositarsi anche nei fondovalle della Valsugana e, non del tutto escluso, della valle dell’Adige. Nel corso del pomeriggio di martedì le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi, con un progressivo aumento della quota neve fino a circa 1.000-1.300 metri. Tra mercoledì e giovedì è possibile il transito di un nuovo impulso perturbato, che potrebbe portare precipitazioni deboli o moderate, nevose in prevalenza oltre i 1.000 metri e localmente anche a quote inferiori.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.