Meteo Trentino, domani neve sopra i 1.300 metri e vento

È in arrivo una perturbazione sul Trentino che interesserà anche la Val di Fiemme, dove si trovano le sedi di gara olimpiche di Predazzo e Tesero. Per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, Meteotrentino prevede cielo molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni a tratti, nevose oltre i 1300 metri circa; in montagna potranno cadere alcuni centimetri di neve, ma in valle sarà molto probabilmente solo pioggia. Temperature ancora miti per la stagione, con quota dello zero termico prevista a circa 1.600 metri. In intensificazione i venti, soprattutto dalla sera e nel primo mattino di domenica. Le raffiche potranno localmente raggiungere i 40-50km/h.

Domenica 15 febbraio, sono previste ampie schiarite su tutto il Trentino, con temperature in calo, soprattutto in montagna e, fino a sera, venti moderati o localmente forti, a carattere di foehn nelle valli.

