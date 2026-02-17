Meteo Trentino, peggioramento in vista: giovedì nevicate anche a bassa quota

Giovedì 19 febbraio è atteso il veloce transito di una perturbazione atlantica su tutto il territorio trentino. Al mattino, i flussi in quota tenderanno a intensificarsi da sud e inizierà a nevicare oltre 500-700 metri, o localmente sotto nelle valli più fredde. Lo comunica Meteotrentino. Nel corso della mattinata, le nevicate tenderanno ad abbassarsi di quota e a intensificare fino a moderate o, a tratti, forti. Al mattino e soprattutto durante le precipitazioni più intense, neve o neve mista a pioggia potrà quindi essere osservata anche in Valsugana e Valle dell’Adige, con possibili accumuli di qualche centimetro in poco tempo. Oltre i 600-900 metri, durante le fasi più intense, potrà nevicare localmente con intensità pari o superiori a 5 centimetri/ora ed entro il pomeriggio/sera potranno registrarsi accumuli medi di 15-30 centimetri o più di neve, mentre quantitativi generalmente inferiori sono attesi a quote inferiori. Anche la Val di Fiemme, che in questi giorni ospita alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, sarà interessata dal maltempo.

Nel pomeriggio, si prevede una rapida attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni a cominciare da ovest, con innalzamento della quota neve a mille metri circa, mentre i venti tenderanno a ruotare e intensificarsi da nord con locali episodi di Foehn in alcune valli.

