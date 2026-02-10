Meteo, ultima chiamata per l’inverno: Aleutine e Azzorre provano a “rompere” il flusso zonale, possibile svolta nella 3ª decade di febbraio

Con l’ingresso nella terza decade di febbraio, il Mediterraneo si avvicina a quella che, statisticamente, è spesso l’ultima finestra davvero utile per un ritorno dell’inverno. Non si parla necessariamente di gelo estremo, ma di un cambio di regime capace di interrompere la lunga fase dominata da correnti atlantiche miti e zonali, che nelle ultime settimane hanno tenuto lontane le masse d’aria fredde più strutturate. Le più recenti elaborazioni dei modelli numerici, in questo senso, mostrano segnali interessanti: non ancora una previsione “chiusa”, ma una tendenza emisferica che merita attenzione perché coinvolge meccanismi dinamici ben noti e potenzialmente decisivi anche per l’Italia.

Il vero motore: la spinta pacifica e l’Anticiclone delle Aleutine

Il primo tassello si colloca lontanissimo dall’Europa: nel Pacifico settentrionale, dove l’Anticiclone delle Aleutine può assumere un ruolo da protagonista.

Quando questa struttura tende a rafforzarsi ed espandersi verso nord-est, fino a spingersi in direzione delle latitudini artiche, agisce come un “cuneo” in grado di disturbare l’equilibrio del Vortice Polare, soprattutto sul suo settore canadese. In termini pratici, questo significa:

indebolimento del lobo canadese del vortice

del lobo canadese del vortice arretramento del baricentro freddo verso l’Artico

del baricentro freddo verso l’Artico riduzione della compattezza del sistema

L’effetto più importante, però, è un altro: il Jet Stream in uscita dal Nord America tende a rallentare, perdendo quella forma “tesa” che favorisce il dominio zonale. È qui che inizia la partita europea: senza un getto più ondulato, ogni tentativo di affondo freddo verso il Mediterraneo viene normalmente respinto.

L’Atlantico entra in gioco: l’Anticiclone delle Azzorre può cambiare assetto

Una volta indebolita la spinta zonale, diventa possibile la seconda fase: la risposta dell’Anticiclone delle Azzorre.

Con un getto troppo veloce, l’alta pressione atlantica tende a restare bassa di latitudine, “sdraiata” lungo i paralleli: è la configurazione perfetta per mantenere correnti miti oceaniche verso l’Europa occidentale e centrale.

Se invece il flusso rallenta, il promontorio azzorriano può verticalizzarsi, provando a risalire verso:

Isole Britanniche

Mare del Nord

e, nei casi più incisivi, la Scandinavia

Questo tipo di evoluzione è cruciale perché “taglia” l’Atlantico in due: da una parte il flusso perturbato viene deviato, dall’altra si crea un varco per correnti fredde sul bordo orientale del blocco.

Il blocco e l’apertura del corridoio freddo: il Mediterraneo torna vulnerabile

Se l’incastro riesce, si configura il classico scenario da blocco euro-atlantico: un ostacolo per le perturbazioni da ovest e, contemporaneamente, un invito per correnti più fredde a scendere lungo il suo fianco.

In questa fase, l’Europa centro-orientale diventa il serbatoio ideale per l’alimentazione di masse d’aria:

artiche marittime (più instabili)

(più instabili) oppure continentali (più secche e fredde)

Il Mediterraneo, e quindi anche l’Italia, tornerebbe a essere esposto a una circolazione più dinamica e “invernale”, con possibili effetti concreti: calo termico, maggiore instabilità, nevicate a quote più basse e una ripresa di episodi perturbati più freddi rispetto al recente standard.

Perché questa è davvero l’ultima occasione stagionale

Dal punto di vista climatico, la terza decade di febbraio è spesso l’ultimo treno: dopo questa fase, l’aumento della radiazione solare e la maggiore durata del giorno rendono più difficile mantenere irruzioni fredde durature sul Mediterraneo.

Ecco perché le prossime due settimane saranno decisive: non tanto per inseguire l’evento singolo, ma per capire se il sistema atmosferico sta davvero tentando un cambio di regime, oppure se il flusso zonale tornerà rapidamente a dominare, consegnandoci un finale d’inverno ancora una volta mite e atlantico.

In sintesi: non è una previsione secca, ma un bivio sinottico. E il Mediterraneo è esattamente nel punto in cui si decide se l’inverno avrà ancora qualcosa da dire.