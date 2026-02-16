Meteo, un ciclone balcanico su Mosca visto dallo spazio

I satelliti meteorologici russi hanno trasmesso le immagini satellitari di un ciclone balcanico, che ha portato nevicate a Mosca. “Il ciclone che ha ricoperto di neve la capitale la scorsa settimana è stato sostituito da un ciclone balcanico. Si è formato nel Mar Mediterraneo, vicino alla Penisola Balcanica“, ha dichiarato Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, pubblicando l’immagine dei satelliti idrometeorologici Elektro-L e Arktika-M. Il Centro Idrometeorologico ha dichiarato a Interfax che sono previste nevicate e bufere di neve per tutta la giornata di lunedì 16 febbraio a Mosca, in particolare nelle regioni sudorientali. Sono previsti circa 10mm di precipitazioni nelle prossime 24 ore, con un aumento dell’accumulo di neve fino a 14cm. Sono previsti anche venti di 6-11m/s con raffiche fino a 17m/s, con strade ghiacciate e cumuli di neve.