Meteo USA: a Washington arriva la settimana più mite da novembre

Il panorama meteorologico sulla costa orientale degli Stati Uniti sta per cambiare drasticamente. Secondo le ultime analisi del Capital Weather Gang del Washington Post, l’area metropolitana di Washington sta entrando in quella che si preannuncia come la settimana più mite dell’intero inverno. Dopo la pioggia che ha caratterizzato la giornata di domenica, il fronte freddo sta lasciando spazio a correnti più temperate provenienti da sud-ovest. Questo cambiamento non rappresenta solo una tregua dal gelo, ma segna il passaggio verso un periodo di temperature decisamente sopra la media stagionale, che porterà sollievo ai residenti ma solleverà anche interrogativi sulle anomalie termiche di questo inverno.

Addio al gelo e arrivo del disgelo

La notizia principale per la città di Washington riguarda il progressivo aumento delle colonnine di mercurio. Se lunedì si manterrà ancora su valori freschi intorno ai 7-8 gradi centigradi, a partire da martedì si assisterà a un’impennata. Le previsioni indicano che mercoledì e giovedì saranno le giornate più calde, con massime che potrebbero sfiorare i 16 gradi centigradi. Questo fenomeno provocherà lo scioglimento accelerato della “snowcrete”, quel mix compatto di neve e ghiaccio accumulatosi nelle scorse settimane, trasformando i marciapiedi e i parcheggi della capitale in aree potenzialmente allagate. Gli esperti di scienza del clima osservano con attenzione questo rapido passaggio, che conferma una tendenza alla volatilità estrema dei fenomeni atmosferici.

Un’anomalia mite in un inverno rigido

Il contesto in cui si inserisce questa ondata di mitezza è quello di un inverno che, fino a pochi giorni fa, è stato tra i più rigidi degli ultimi quindici anni per il Nord-Est americano. Mentre gran parte d’Europa ha vissuto fasi altalenanti, la regione atlantica degli USA ha dovuto affrontare tempeste di neve e temperature minime record. La tregua prevista per questa settimana è dovuta a un temporaneo spostamento del getto polare che permetterà all’aria subtropicale di risalire la costa. Tuttavia, i meteorologi avvertono che non si tratta di un addio definitivo alla stagione fredda: il meteo resta incerto per il prossimo fine settimana, quando un nuovo sistema frontale potrebbe riportare piogge e un calo delle temperature.

Precipitazioni e rischi idrogeologici

Nonostante il sole previsto per la parte centrale della settimana, l’attenzione resta alta per quanto riguarda le precipitazioni. La combinazione tra il rapido scioglimento del manto nevoso residuo e le piogge attese tra giovedì notte e sabato potrebbe causare problemi di drenaggio urbano. Le autorità locali monitorano costantemente il livello dei corsi d’acqua secondari, poiché il terreno ghiacciato fatica ad assorbire l’acqua in eccesso. Questo scenario meteo evidenzia ancora una volta la fragilità delle infrastrutture urbane di fronte a sbalzi termici così repentini, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico americano sulla resilienza cittadina e sull’adattamento ai nuovi regimi climatici.