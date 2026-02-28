Meteo USA, nuova tempesta polare tra lunedì e martedì: 20 cm di neve nel Midwest e Freezing Rain verso Sud-Est

Abbiamo appena archiviato la furia della Tempesta Hernando, che ha colpito duramente la East Coast con accumuli di neve mai visti prima, ma l’assetto atmosferico sta già cambiando nuovamente. Nonostante ci troviamo ai primi vagiti di Marzo, la stagione fredda non intende cedere il passo, anzi, rilancia la sfida. Una nuova insidia meteorologica minaccia ora una superficie vastissima tra gli Stati Uniti e il Canada. Si preannuncia l’arrivo della Alberta Clipper, un sistema perturbato molto rapido che porterà con sé Neve, Gelo e diverse complicazioni per la viabilità. Vediamo nel dettaglio l’evoluzione prevista sopra il Continente Americano.

Il ruolo del Vortice Polare in questo contesto

Bisogna ammettere che il protagonista assoluto di questo scenario invernale rimane il Vortice Polare. Questa imponente circolazione ciclonica, che solitamente staziona alle latitudini più estreme, sta agendo come una trottola fuori controllo. Quando la struttura risulta compatta, il freddo rimane segregato nell’Artico, tuttavia, nel momento in cui subisce delle deformazioni, i suoi lembi gelidi scivolano verso le latitudini inferiori. Una porzione di questa massa d’aria si è spinta tra il Canada e il settore Nord-Orientale degli Stati Uniti, creando un corridoio preferenziale per le correnti polari. Tale assetto alimenta la nuova perturbazione, mantenendo connotati tipicamente invernali nonostante l’avvio della Primavera Meteorologica.

Configurazione barica e contrasti termici

Durante il prossimo fine settimana, la situazione sinottica sul Nord America evidenzierà una contrapposizione climatica quasi brutale. Su un fronte insiste un solido promontorio anticiclonico posizionato sul Sud-Ovest degli Stati Uniti, responsabile di un clima mite. Sul versante opposto, una profonda area di bassa pressione collegata direttamente al Vortice Polare spinge aria artica verso la regione dei Grandi Laghi. Questo squilibrio di pressione e temperatura, che vede contrapporsi il calore meridionale al rigore settentrionale, finisce per accelerare il flusso del getto polare. Si generano così le premesse ideali per lo sviluppo di questi cicloni veloci che, partendo dalle praterie del Canada, corrono rapidamente verso il Midwest. Questa concatenazione di eventi non lascia margini di manovra alla mitezza, almeno per il momento.

Alberta Clipper, le caratteristiche della nuova tempesta

Cercando di definire tecnicamente una Alberta Clipper, parliamo di sistemi di bassa pressione molto compatti e veloci, che prendono vita a oriente delle Montagne Rocciose canadesi. Diversamente dai grandi sistemi ciclonici costieri che traggono energia e vapore dall’Oceano Atlantico, queste perturbazioni si muovono velocemente sulla terraferma. La Neve che generano risulta spesso secca, leggera e polverosa, ma non va sottovalutata per via della riduzione della visibilità che comporta. Questo nuovo impulso percorrerà le vaste Grandi Pianure del settentrione per dirigersi verso la Ohio Valley tra lunedì e martedì, andando a interessare territori già provati dagli eventi meteo passati.

Distribuzione delle nevicate previste

Le analisi meteo indicano una rotta ormai consolidata. Le precipitazioni nevose saranno costanti, agevolate da valori termici che resteranno stabilmente sotto lo zero. Nel Midwest, in particolare tra Iowa e Illinois, i modelli matematici prevedono accumuli di neve fresca compresi tra 10 centimetri e 20 centimetri. Avvicinandosi ai Grandi Laghi, l’evoluzione diventa più complessa a causa del contributo di umidità fornito dai bacini idrici, che potrebbe innescare bande nevose particolarmente intense. Nell’area del Mid-Atlantic, specialmente tra Virginia e West Virginia, gli accumuli potrebbero oltrepassare i 25 centimetri nelle zone interne. Persino il corridoio della I-95, tra New York e Boston, vedrà cadere alcuni fiocchi, pur trattandosi di pochi centimetri, saranno sufficienti a rendere pericolose le arterie stradali.

Rischio ghiaccio e pioggia gelata

La minaccia principale non è rappresentata esclusivamente dalla neve. Sul margine meridionale della colata artica, dove il freddo impatta con l’aria più temperata risalente dal Golfo del Messico, si teme il fenomeno della Pioggia Congelantesi. Questa dinamica, spesso definita Freezing Rain, è capace di trasformare il manto stradale in una lastra vetrata in pochissimo tempo. I territori maggiormente esposti sembrano essere il Kentucky e la North Carolina. In queste zone, uno strato di aria più calda scorre sopra un cuscinetto freddo incastrato al suolo. Gli accumuli di Ghiaccio potrebbero toccare 1,5 centimetri, una quantità che risulta sufficiente per abbattere rami e causare interruzioni alle reti elettriche.

Un avvio di marzo ancora invernale

L’ondata di freddo manterrà le temperature su livelli estremamente bassi in tutto il settore Centro-Orientale. Subito dopo il transito del sistema perturbato, le correnti da nord-ovest intensificheranno la percezione del gelo. Nel Midwest le minime di lunedì oscilleranno tra -6°C e -3°C, mentre nelle vicinanze dei Grandi Laghi si raggiungeranno picchi di -10°C. Al contrario, negli stati meridionali come la Florida, il termometro indicherà valori tra 5°C e 10°C, confermando la presenza di un continente diviso nettamente da una barriera atmosferica.

Tendenza per i prossimi giorni

Quale sarà la durata di questa fase invernale così cruda? Fortunatamente, le proiezioni indicano che si tratterà di un evento meteorologico acuto ma di breve durata. Analizzando i grafici per le metropoli della Costa Est, si osserva un tracollo delle temperature tra lunedì e martedì, a cui seguirà tuttavia un rialzo termico repentino nella seconda parte della settimana. Il Vortice Polare pare destinato a ritirarsi verso nord, lasciando spazio a flussi più miti provenienti dall’Oceano Pacifico. Entro venerdì, molta della Neve caduta a quote basse inizierà a sciogliersi, decretando l’inizio di una fase più primaverile che porterà i primi segnali di instabilità temporalesca nelle pianure del Sud.