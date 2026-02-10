Meteo USA: una crepa di 130km spacca il ghiaccio del Lago Erie mentre si avvicina a un raro traguardo | VIDEO

Il Lago Erie, nel nord degli USA, è quasi completamente ghiacciato e, durante lo scorso weekend, la superficie ghiacciata si è spaccata in modo spettacolare. Domenica 8 febbraio, si è formata una crepa lunga oltre 130 chilometri, che parte dal versante canadese del lago e arriva fino alla zona di Cleveland. La frattura si è aperta dopo che forti venti hanno spazzato i Grandi Laghi venerdì 6 e sabato 7 febbraio, spingendo e tirando il ghiaccio del lago mentre un’altra ondata di aria artica si riversava sulla regione. Questa impressionante frattura non è inusuale quando il Lago Erie è fortemente ghiacciato. Con il cambiamento o l’attenuazione dei venti e le oscillazioni delle temperature, grandi lastre di ghiaccio possono spostarsi, scontrarsi e separarsi, creando lunghe e frastagliate aperture sul lago.

Gli stessi venti hanno anche spinto il ghiaccio verso alcune parti della costa, dove può accumularsi formando creste e creare pericoli, tra cui il rischio di danni alle proprietà nelle aree costiere vulnerabili.

Il Lago Erie sarà coperto di ghiaccio al 100%?

Fino a questa settimana, il Lago Erie era coperto di ghiaccio per circa il 95%, secondo il Great Lakes Environmental Research Laboratory del NOAA.

Nonostante il freddo pungente dello scorso fine settimana, il vento ha contribuito a mantenere alcune sacche di acqua libera all’estremità occidentale del lago. La capacità del Lago Erie di “colmare il divario” e raggiungere una copertura del 100% dipenderà dai prossimi giorni, soprattutto se i venti si attenueranno abbastanza a lungo da permettere al ghiaccio di diffondersi e consolidarsi.

Il Lago Erie ha raggiunto una copertura di ghiaccio del 100% solo tre volte dall’inizio delle rilevazioni nel 1973.

“I segnali indicano un leggero riscaldamento a metà febbraio, che potrebbe limitare le possibilità di congelamento completo“, ha aggiunto Brandon Buckingham, esperto di AccuWeather per i Grandi Laghi.

Anche la copertura di ghiaccio può influenzare il clima primaverile nella zona dei Grandi Laghi. AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, prevede già una primavera più fresca del normale nella regione, e la presenza di ghiaccio esteso può ritardare l’arrivo del caldo costiero, soprattutto per le comunità situate entro pochi chilometri dall’acqua.