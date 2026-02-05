Meteo Valle d’Aosta, ancora neve in arrivo: passaggio di perturbazioni fino alla prossima settimana

Una nuova nevicata è prevista nelle prossime ore sul territorio della Valle d’Aosta. È quanto riportato nel bollettino dell’ufficio meteorologico regionale, che parla di varie perturbazioni di debole intensità tra domani e la prossima settimana. Domani, venerdì 6 febbraio, “fino al primo mattino molto nuvoloso con deboli precipitazioni diffuse e limite neve a 600/700 metri circa, in seguito graduale attenuazione delle nubi fino a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio e precipitazioni in progressivo confinamento ai rilievi di confine”. Sabato 7, “tra parzialmente e irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte a tratti spesse“, domenica “inizialmente velato con ispessimento delle nubi fino a molto nuvoloso da metà pomeriggio e deboli precipitazioni dalla tarda sera fino a lunedì mattina (neve a quote medie)”.

Infine lunedì 9, “nuvoloso fino a metà giornata, in seguito ampie schiarite“, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio “molto nuvoloso con possibili precipitazioni, anche moderate”.

