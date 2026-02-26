Meteo Veneto: a marzo il ritorno di nubi e piogge

“Una vasta area di alta pressione in espansione sulle zone centro-occidentali del Mediterraneo manterrà il tempo stabile fino a sabato, ma con forte ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera, che determinerà condizioni favorevoli alla formazione di foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, soprattutto nelle ore più fredde. Da domenica la pressione in quota inizierà lievemente a cedere per l’avvicinamento di una saccatura in avvicinamento da ovest, che tenderà a scorrere a nord dell’arco alpino, con tendenza ad aumento della nuvolosità, ma con precipitazioni generalmente assenti o al più deboli locali domenica, più probabili lunedì, specie in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi residue nebbie sui settori costieri, in successivo parziale dissolvimento, altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di qualche annuvolamento sulle Prealpi occidentali. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature massime in ulteriore aumento in montagna, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura. Venti in pianura deboli variabili; in quota deboli dai quadranti occidentali.
Domani tempo stabile con foschie, nubi basse e nebbie estese in pianura, in parziale dissolvimento durante le ore centrali, localmente persistenti lungo la costa. Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, salvo iniziali locali nebbie o nubi basse in Valbelluna e sviluppo di nuvolosità sulle Prealpi occidentali nel pomeriggio.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime stazionarie o in locale aumento in pianura; massime senza notevoli variazioni o localmente in diminuzione nelle zone interessate da nebbie persistenti.
Venti. In pianura deboli variabili. In quota deboli da ovest.
Mare. Calmo.
Sabato 28 permarranno condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in montagna, mentre in pianura saranno ancora probabili foschie, nebbie e nubi basse anche persistenti, in parziale dissolvimento durante il giorno.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime stazionari, massime in generale diminuzione.
Venti. Deboli variabili in pianura; in quota da deboli a moderati da sud-ovest.
Mare. Calmo.
Domenica 1° marzo sulle Dolomiti inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta; sulle Prealpi parzialmente nuvoloso già dal mattino, specie sui settori occidentali. In pianura in prevalenza nuvoloso per nubi basse/foschie e nebbie, in parziale dissolvimento durante il giorno. Temperature minime stazionarie; massime stazionarie in pianura, in calo in montagna. Venti in pianura deboli variabili, in quota deboli/moderati da sud-ovest.
Lunedì 2 in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibilità di qualche parziale schiarita al mattino sulle Dolomiti. Nel corso della giornata aumenterà la probabilità di precipitazioni sparse e discontinue, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime stazionarie in pianura, in aumento in quota; massime in aumento in pianura, in calo in quota. Venti in quota moderati da sud-ovest; in pianura deboli variabili.
