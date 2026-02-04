Meteo Veneto: almeno 40 cm di neve fresca oltre i 1500 metri

“Tra mercoledì e prima parte di giovedì tempo perturbato, con precipitazioni estese anche moderate o a tratti forti, specie sui settori orientali e settentrionali della regione (Bellunese, Trevigiano e Veneziano centro-settentrionale), dove sono probabili quantitativi da consistenti (30-60 mm) a localmente abbondanti (60-100 mm). Limite neve intorno ai 1200/1400m sulle Prealpi e ai 1000/1200 m sulle Dolomiti, localmente più in basso. Nevicate abbondanti in montagna, con accumuli di neve fresca anche superiori ai 30-40 cm oltre i 1500 m di quota e via via minori anche per neve bagnata alle quote inferiori“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Fino a sabato una serie di impulsi perturbati, associati ad una più ampia circolazione ciclonica su buona parte dell’Europa, determineranno varie fasi di precipitazioni, anche diffuse. In particolare tra mercoledì e giovedì un minimo depressionario transiterà sull’alto Adriatico, determinando un rinforzo dei venti di Scirocco in quota e di Bora al suolo, con precipitazioni diffuse e consistenti, localmente abbondanti, sui settori nord-orientali e settentrionali; nevicate abbondanti in montagna. Nel fine settimana attenuazione della nuvolosità, con comparsa di tratti soleggiati“.

Oggi cielo coperto, con precipitazioni progressivamente diffuse, più consistenti sui settori settentrionali ed orientali; limite della neve a circa 1000/1400 m sulle Prealpi e 900/1200 m sulle Dolomiti, salvo risultare a tratti più basso nelle valli dell’interno durante le fasi di precipitazione un po’ più intensa. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in alta quota in prevalenza tesi dai quadranti meridionali; in pianura Bora in intensificazione nel corso della giornata, fino a risultare tesa su costa ed aree limitrofe, moderata nell’entroterra.

Domani in prevalenza molto nuvoloso al mattino, poi, nel corso del pomeriggio saranno possibili parziali schiarite verso ovest.

Precipitazioni. Nella notte fino alle prime ore precipitazioni diffuse, più consistenti sui settori nord-orientali e settentrionali, poi i fenomeni cominceranno a diradarsi dapprima sulla pianura sud-occidentale e centro-meridionale, da metà pomeriggio in poi, anche altrove, fino ad esaurirsi ovunque. Il limite della neve sarà in lieve rialzo, fino a circa 1100/1400 m sulle Prealpi e 900/1200 m sulle Dolomiti.

Temperature. Minime in aumento su zone montane e pedemontane, stazionarie altrove; massime in lieve aumento.

Venti. In alta quota fino a parte del pomeriggio da sud-est da tesi a moderati, poi in temporanea attenuazione e in rotazione e nuovo rinforzo da sud-ovest verso fine giornata. In pianura progressivo ingresso di venti da ovest, sulla costa nella notte fino a buona parte del mattino venti da moderati a tesi da nord-est, in successiva attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali.

Mare. Mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio.

Venerdì 6 in prevalenza molto nuvoloso al mattino, poi generale attenuazione della nuvolosità, con comparsa di qualche schiarita.

Precipitazioni. Nella notte e fino al mattino fenomeni diffusi, in genere deboli, poi in diradamento/esaurimento a partire da ovest, salvo possibile ripresa di locali precipitazioni verso fine giornata. Limite delle nevicate intorno ai 1000/1300 m sulle Prealpi e 900/1200 m sulle Dolomiti, in successivo rialzo.

Temperature. Senza notevoli variazioni in pianura; in quota minime in calo, massime in aumento.

Venti. In alta quota moderati/tesi meridionali fino a parte della mattinata, poi in temporanea attenuazione, in nuovo rinforzo dal pomeriggio, con venti tesi da nord. In pianura al mattino da nord-est moderati/tesi sulla costa moderati nell’entroterra, nel pomeriggio attenuazione dei venti e progressiva rotazione da ovest.

Mare. In prevalenza mosso.

Sabato 7 sulle zone montane da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso; in pianura da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Nella notte fino a parte della mattinata condizioni di tempo a tratti instabile, con possibili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Limite delle eventuali nevicate a circa 1300/1500 m. Temperature minime in generale diminuzione, massime stazionarie o in locale aumento. Venti in quota deboli da nord; in pianura deboli variabili.

Domenica 8 sulle zone montane in prevalenza sereno o poco nuvoloso; in pianura da sereno o poco nuvoloso al mattino, a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, specie sui settori meridionali; nelle ore più fredde probabile formazione di foschie e nebbie. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime stazionarie. Venti in quota inizialmente deboli da nord, poi deboli da sud; in pianura deboli variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.