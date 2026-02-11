Meteo Veneto: alternanza di precipitazioni e rasserenamenti

“Almeno fino a domenica mancanza di nette e persistenti condizioni cicloniche o anticicloniche. Si alterneranno a più riprese precipitazioni e rasserenamenti, sempre con temperature sopra la media specie nelle ore notturne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi nuvolosità in leggera/moderata diminuzione, senza precipitazioni. Sulla pianura di sera nebbie locali. Temperature: in calo leggero/moderato rispetto a martedì; valori pomeridiani prossimi alla media, valori serali sopra la media anche di molto.

Domani nella prima metà di giornata sulla pianura cielo coperto con nebbie locali in dissolvimento di mattina, sui monti nuvoloso. Tra il pomeriggio e la sera leggera/moderata diminuzione della nuvolosità.

Precipitazioni. Fino al mattino probabilità medio-bassa (25-50%) per modesti fenomeni che prima o poi interesseranno tutte le zone in modo discontinuo, di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per modesti fenomeni locali a tratti; quota neve attorno ai 1100-1300 m. Di sera ovunque assenti.

Temperature. Di notte in calo e di giorno in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì. Valori sopra la media, anche di molto nelle ore notturne.

Venti. Sulla pianura: deboli/moderati, fino al mattino su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est mentre altrove da nord-est, dal pomeriggio da ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti da ovest.

Mare. Mosso fino al mattino e poco mosso dal pomeriggio.

Venerdì 13 fino al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera. Sulla pianura e nelle valli di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Di notte in calo, di giorno in aumento e di sera con andamento irregolare. Differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino con direzione variabile, dal pomeriggio da sud-est su Delta del Po e zone limitrofe mentre altrove da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da ovest.

Mare. Poco mosso.

Sabato 14 piovoso, e sui monti nevoso sopra i 1100-1400 m di quota, con temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Domenica 15 inizialmente residue precipitazioni, poi rasserenamenti. Temperature in calo, eccetto aumenti fino al pomeriggio sulla pianura, con minime a fine giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.