Meteo Veneto, Arpa: “molte nubi con precipitazioni giovedì”

“A inizio settimana una saccatura indugia un po’ sull’Europa orientale, seguita da correnti settentrionali e da una breve fase discretamente anticiclonica; da giovedì è atteso il passaggio di una perturbazione dal Nord Atlantico, con richiamo dapprima di aria umida dal Mediterraneo e poi di correnti dai quadranti settentrionali; per il Veneto ne conseguono spazi di sereno e aumenti dell’escursione termica diurna fino a mercoledì mattina, molte nubi con precipitazioni giovedì, variabilità a fine periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento a tratti sulle zone montane, in genere senza precipitazioni; per le temperature diurne rispetto a lunedì contenute diminuzioni in quota, valori stazionari o un po’ in aumento nelle valli, aumenti in pianura anche localmente significativi specie sulla fascia pedemontana; venti in quota tesi o almeno a tratti localmente forti da nord-ovest, nelle valli e sulla fascia pedemontana deboli di direzione variabile ma con possibili fasi di locale moderato rinforzo per Foehn, sulle zone centro-meridionali da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti occidentali e altrove deboli con direzione variabile.

Domani un po’ di variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie all’inizio e copertura più significativa alla fine della giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Per le minime prevalgono le diminuzioni, a fronte di locali contenute controtendenze; per le massime, in montagna contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti ad alta quota, in pianura generale moderata diminuzione.

Venti. In quota a tratti tesi e a tratti moderati, nelle prime ore da nord-ovest e poi da ovest; altrove deboli con direzione variabile, a parte qualche temporanea fase di locale moderato rinforzo dai quadranti settentrionali fino a metà giornata anche per possibili episodi di Foehn nelle valli e su qualche località pedemontana, nonchè una prevalenza dai quadranti orientali in pianura dal pomeriggio.

Mare. Al largo fino a metà giornata poco mosso, per il resto in genere quasi calmo.

Giovedì 19 cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Fenomeni spesso diffusi, specie al mattino sulle zone centro-settentrionali, con limite delle nevicate a circa 1000-1300 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti; diradamento da sud-ovest soprattutto di sera.

Temperature. Minime in aumento, più sensibile in montagna; massime un po’ in aumento sulle zone costiere, in diminuzione su pianura interna e zone prealpine, senza notevoli variazioni altrove.

Venti. In quota fino alle ore centrali dai quadranti sud-occidentali e infine da quelli settentrionali, in prevalenza tesi ma con pause diurne e fasi di ulteriore intensificazione; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulle zone costiere, nelle prime ore da deboli a moderati nord-orientali, poi da moderati a tesi dai quadranti meridionali, infine moderati sud-occidentali; altrove in prevalenza moderati ma con culmine nelle ore diurne, fino al primo pomeriggio da nord-est e poi dai quadranti occidentali.

Mare. Nelle prime ore da poco mosso a mosso, poi mosso sottocosta e molto mosso al largo, infine da mosso a poco mosso.

Venerdì 20 variabilità, con addensamenti nuvolosi e spazi di sereno probabilmente più ampi sulle zone pianeggianti in giornata; precipitazioni generalmente assenti salvo locali modesti fenomeni a nord-est nelle primissime ore e sulle zone prealpine di sera, eventualmente nevosi da 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti; vento dai quadranti settentrionali almeno inizialmente significativo in montagna, con episodi di Foehn nelle valli; per le temperature minime, sulle zone montane e pedemontane contenute variazioni di carattere locale, altrove moderate diminuzioni; temperature massime stazionarie o in lieve calo sulla costa, in moderato aumento altrove.

Sabato 21 tempo nel complesso variabile con spazi di sereno, addensamenti nuvolosi specie verso sera sulle Dolomiti, ivi associati a qualche probabile precipitazione; limite delle nevicate in rialzo fino a quote dell’ordine dei 1500 m; vento da nord-ovest piuttosto forte in quota, alcuni possibili episodi di Foehn nelle valli; per le temperature minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui aumenti sulla pianura centro-meridionale; temperature massime in diminuzione al più moderata, salvo qualche modesta controtendenza in quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.