Meteo Veneto: domani neve fino a fondovalle sulle Dolomiti e sulle Prealpi

“Martedì tempo moderatamente perturbato con precipitazioni diffuse specie nella prima parte, più consistenti tra Prealpi e pianura settentrionale, nevose fino a fondovalle sulle Dolomiti e localmente anche sulle Prealpi fino al primo mattino con limite neve in successivo rialzo a partire dalle Prealpi fino a circa 900-1100 m. Cumulate di neve attese intorno a 5-15 cm sulle Dolomiti oltre i 600/800 m, 10-30 cm sulle Prealpi oltre i 1000/1200 m“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il promontorio anticiclonico di lunedì lascia spazio ad una saccatura atlantica, che transita da sud-ovest seguita da correnti a scarsa curvatura ma con la stessa origine; il periodo sul Veneto è caratterizzato da frequente nuvolosità e varie fasi di precipitazioni, con tendenza ad un contenuto rialzo termico“.

Oggi cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso o coperto; specie di sera aumenta via via da ovest la probabilità di modeste precipitazioni sparse, in genere nevose fino ai fondovalle delle zone montane; alcuni discreti rinforzi di Libeccio in quota.

Domani cielo da coperto a molto nuvoloso, con possibilità di qualche parziale schiarita da metà giornata.

Precipitazioni. Fenomeni fino al mattino piuttosto diffusi, localmente di moderata entità specie su zone prealpine e pedemontane nonché sulla pianura nord-orientale; diradamento dal pomeriggio, a partire dalle zone interne; nelle prime ore un po’ di neve è attesa fino a vari fondovalle, poi il limite delle nevicate è in rialzo fino a 800-1100 m sulle Dolomiti e 1100-1400 m sulle Prealpi.

Temperature. Sull’entroterra pianeggiante, massime senza notevoli variazioni; per il resto, valori in contenuto aumento, più sensibile riguardo alle minime in montagna.

Venti. In quota tesi da sud-ovest, temporaneamente anche forti dal mattino al primo pomeriggio, moderati nelle ultime ore; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, Scirocco a sud-est e per il resto prevalentemente moderati dai quadranti nord-orientali, ma con tendenza a divenire deboli in serata a partire dalle zone settentrionali.

Mare. Mosso nelle ore centrali specie al largo, per il resto poco mosso.

Mercoledì 4 cielo in prevalenza coperto, salvo locali parziali schiarite più probabili nelle prime ore.

Precipitazioni. Fenomeni modesti o localmente moderati, sparsi nelle ore più fredde e per il resto diffusi; limite delle nevicate a circa 1000-1300 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota, generalmente moderati dai quadranti meridionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove, da deboli a moderati specie sulla costa, dai quadranti nord-orientali.

Mare. Generalmente poco mosso.

Giovedì 5 cielo molto nuvoloso, con alcune schiarite; modeste precipitazioni, più diffuse nelle prime ore e più locali in seguito; limite delle nevicate a circa 1000-1300 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti; sulle zone montane, per le temperature prevalgono contenuti aumenti; sulle zone pianeggianti, temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione sulla bassa pianura e un po’ in aumento altrove, massime stazionarie o un po’ in diminuzione a nord-est e in aumento altrove.

Venerdì 6 cielo coperto, salvo sporadiche schiarite; precipitazioni modeste e sparse sulle zone montane, più presenti e significative sulle zone centro-meridionali; limite delle nevicate a circa 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature, tra cui per le minime aumenti in quota e ad ovest, per le massime aumenti in quota e diminuzioni a sud-ovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.