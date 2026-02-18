Meteo Veneto: domani neve fino ai fondovalle prealpini

“Giovedì precipitazioni diffuse da consistenti a localmente abbondanti sulle zone montane e pedemontane; nevicate inizialmente possibili fino ad alcuni fondovalle prealpini con limite in successivo rialzo fino attorno ai 1000-1300 m di quota sulle Prealpi e 800-1000 m sulle Dolomiti. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali sulla costa ed in quota, a tratti forti specie nelle ore centrali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Dopo una breve fase discretamente anticiclonica è atteso il transito di una perturbazione dal Nord Atlantico tra giovedì e venerdì, con richiamo dapprima di aria umida dal Mediterraneo e poi di correnti dai quadranti settentrionali, cui segue dal fine settimana l’affermarsi da sud-ovest di un più deciso promontorio anticiclonico; sul Veneto si prevede dunque una giornata molto nuvolosa giovedì con varie precipitazioni, mentre nel resto del periodo prevale una modesta variabilità“.

Oggi cielo all’inizio da sereno a poco nuvoloso, poi da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con significativi spazi di sereno ed una copertura più significativa da nord di sera; venti in quota a tratti tesi e a tratti moderati dai quadranti occidentali, altrove in genere deboli con direzione variabile a parte una prevalenza dai quadranti orientali in pianura.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Fenomeni diffusi di discreta entità soprattutto nelle ore diurne sulle zone centro-settentrionali, per il resto meno significativi e più discontinui; il limite delle nevicate è indicativamente a 1000-1300 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti, anche se all’inizio può arrivare fino a vari fondovalle meno elevati.

Temperature. Minime in aumento, più sensibile in montagna, a parte una locale stazionarietà sul litorale centro-meridionale; massime in aumento su bassa pianura e costa, senza notevoli variazioni sulla pianura centrale, in diminuzione altrove.

Venti. In quota fino al pomeriggio dai quadranti meridionali e in serata da quelli settentrionali, tesi o a tratti almeno localmente forti ma con alcune pause; nelle valli e sull’alta pianura centro-orientale, perlopiù deboli con direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi nord-orientali; altrove moderati o localmente almeno a tratti tesi, specie sulla costa e nelle ore centrali, in rotazione da nord-est a sud-ovest specie dalle ore pomeridiane e a partire dalle zone sud-orientali.

Mare. Inizialmente da poco mosso a mosso, dalle ore centrali al pomeriggio molto mosso, infine mosso.

Venerdì 20 modesta variabilità residua, con più nubi all’inizio specie ad est e in particolare sulle zone montane, per il resto significativi spazi di sereno.

Precipitazioni. Non si esclude qualche leggero fenomeno sulla bassa pianura nelle primissime ore e sulle zone montane fino al mattino, nevoso indicativamente da 1100-1400 m sulle Prealpi e 800-1100 m sulle Dolomiti, per il resto precipitazioni assenti.

Temperature. Salvo qualche locale lieve controtendenza, per le minime prevale una diminuzione, in alcuni casi sensibile; massime in diminuzione su bassa pianura e costa, senza notevoli variazioni sulla pianura centrale e in aumento altrove.

Venti. In quota da forti a tesi, dai quadranti settentrionali; a ridosso dei rilievi alpini e prealpini deboli con direzione variabile, a parte probabili moderati rinforzi per Foehn specie fino al mattino nelle valli; altrove fino alle ore centrali dai quadranti settentrionali e in seguito da sud-est, nelle primissime ore moderati e poi deboli, a parte sulla costa ove tornano moderati di sera.

Mare. Perlopiù poco mosso, ma in alcune fasi anche mosso specie al largo.

Sabato 21 cielo parzialmente nuvoloso; precipitazioni assenti, salvo al più qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti dal pomeriggio; per le temperature, in quota aumento soprattutto delle massime, nelle valli contenute variazioni di carattere locale, in pianura prevalenza di una diminuzione.

Domenica 22 cielo parzialmente nuvoloso; temperature in moderato aumento, a parte le minime in pianura, per le quali sono attese contenute variazioni di carattere locale.

