Meteo Veneto: foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli

“Una vasta area di alta pressione in espansione sulle zone centro-occidentali del Mediterraneo manterrà il tempo stabile ma con forte ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera, che darà origine a foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, soprattutto nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più significative sui rilievi montani; in pianura e nei fondovalle prealpini prevarranno le nubi basse, con nebbie e foschie dopo il tramonto. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione. Venti in quota da nord-ovest inizialmente tesi/forti e poi in attenuazione; in pianura deboli, a tratti moderati, in prevalenza dai settori orientali.

Mercoledì 25 cielo in prevalenza sereno, ma con l’insidia di nebbie e foschie in pianura e nelle valli, tra la notte ed il primo mattino e dopo il tramonto.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in diminuzione, soprattutto in pianura, massime in rialzo.

Venti. In quota deboli/moderati nord-occidentali; altrove deboli variabili.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Giovedì 26 cielo sereno, o poco nuvoloso soprattutto nel pomeriggio per qualche velatura, con foschie e nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In rialzo in montagna, senza notevoli variazioni in pianura.

Venti. Deboli variabili.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Venerdì 27 tempo stabile con cielo sereno sui rilievi montani e prevalenza di foschie, nebbie e nubi basse, specie nelle ore più fredde, in pianura e in qualche valle. Temperature in pianura minime in aumento, massime in calo, altrove senza notevoli variazioni.

Attendibilità previsione: Buona

Sabato 28 permarranno condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno in montagna e foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nei fondovalle. Temperature pressoché stazionarie o in locale lieve variazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.