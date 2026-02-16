Meteo Veneto: giovedì nuova perturbazione

“A inizio settimana una saccatura di origine atlantica si porta rapidamente sull’Europa orientale, seguita da correnti settentrionali e da una fase discretamente anticiclonica; da giovedì è atteso il passaggio di un’altra perturbazione dal Nord Atlantico, con nuovo temporaneo richiamo di aria umida dal Mediterraneo; per il Veneto ne conseguono rasserenamenti e aumenti dell’escursione termica diurna soprattutto martedì, molte nubi con precipitazioni più che altro giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite; a tratti qualche precipitazione, modesta salvo occasionali rovesci, più probabile inizialmente a nord e poi a sud-ovest; limite delle eventuali nevicate in rialzo, grossomodo da 700-1000 m a 1100-1400 m; moderato calo termico in pianura, con valori minimi in vari casi probabilmente raggiunti in corrispondenza di schiarite più ampie a tarda sera.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento a tratti sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Precipitazioni generalmente assenti, salvo possibili occasionali spruzzate di neve in quota sulle Dolomiti.

Temperature. Diminuzione delle minime, più sensibile in montagna; per le massime attese in quota contenute diminuzioni, valori stazionari o un po’ in aumento nelle valli, aumenti in pianura anche localmente significativi sulla fascia pedemontana.

Venti. In quota tesi da nord-ovest, almeno a tratti anche forti; nelle valli e sulla fascia pedemontana deboli di direzione variabile, ma con probabili fasi di locale moderato rinforzo per Foehn; sulle zone centro-meridionali, da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 18 variabilità, con spazi di sereno più ampi all’inizio e copertura più estesa alla fine della giornata.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono le diminuzioni; per le massime, contenute variazioni di carattere locale in montagna e diminuzioni in pianura.

Venti. In quota a tratti tesi e a tratti moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, a parte qualche temporanea fase di moderato rinforzo dai quadranti settentrionali più che altro sulle zone costiere nelle prime ore.

Mare. A tratti poco mosso al largo, per il resto in prevalenza quasi calmo.

Giovedì 19 cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni spesso diffuse, specie sulle zone centro-settentrionali, con limite delle nevicate a circa 1000-1300 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti; rinforzi di vento dai quadranti settentrionali in montagna alla sera; Scirocco sul litorale specie a sud, un po’ di Bora sul resto della pianura; temperature minime in aumento, più sensibile in montagna; temperature massime un po’ in aumento sulle zone costiere, in diminuzione sulla pianura interna e in molti fondovalle, senza notevoli variazioni altrove.

Venerdì 20 nelle prime ore cielo molto nuvoloso, poi variabilità con spazi di sereno anche ampi alternati a qualche addensamento; precipitazioni generalmente assenti, salvo locali residui fenomeni di modesta entità a nord-est nelle primissime ore, eventualmente nevosi da 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti; vento dai quadranti settentrionali almeno inizialmente significativo in montagna, con episodi di Foehn nelle valli e su alcune località pedemontane; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni specie a nord-est in corrispondenza di più ampie schiarite serali; temperature massime in moderato aumento, salvo locali leggere controtendenze sulla costa e in quota.

