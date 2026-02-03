Meteo Veneto: nubi, piogge e oscillazioni termiche nei prossimi giorni

“Per gran parte del periodo la circolazione è moderatamente ciclonica, con richiamo d’aria umida di origine marittima; per il Veneto ne conseguono una nuvolosità piuttosto frequente, varie precipitazioni e oscillazioni termiche tra cui spiccano gli aumenti attesi in particolare nella giornata di giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo da coperto a molto nuvoloso, con possibilità di qualche parziale schiarita da sud; precipitazioni sparse, in significativo diradamento da sud-ovest; limite delle nevicate in rialzo, dai fondovalle dell’interno, a 700-1000 m sulle Dolomiti e 1000-1300 m sulle Prealpi; iniziali condizioni di vento almeno localmente anche teso per Libeccio in quota, Scirocco sul Delta del Po e Bora sul resto della pianura, ma con tendenza ad attenuazione.

Domani cielo in genere coperto, salvo al più occasionali parziali schiarite nelle prime ore.

Precipitazioni. Fenomeni da modesti ad almeno localmente moderati, abbastanza diffusi, nelle prime ore ad iniziare da sud e di sera più insistenti sulle zone centro-settentrionali; il limite delle nevicate si porta a circa 900-1200 m sulle Prealpi e 600-900 m sulle Dolomiti, salvo risultare a tratti più basso nelle valli dell’interno durante le fasi di precipitazione un po’ più intensa.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale tra cui diminuzioni in montagna e lievi aumenti in pianura; massime senza notevoli variazioni a nord-est, per il resto in diminuzione da leggera a localmente moderata.

Venti. In quota nelle prime ore moderati da sud-ovest, in quelle centrali da moderati a tesi sud-orientali, di sera moderati da sud-est; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove, da deboli a moderati specie sulla costa, dai quadranti nord-orientali.

Mare. Nelle prime ore, sottocosta poco mosso e al largo da mosso a poco mosso; in seguito, sottocosta da poco mosso a mosso e al largo da mosso a molto mosso specie in tarda serata.

Giovedì 5 cielo fino alle ore centrali da coperto a molto nuvoloso salvo qualche possibile schiarita ad ovest, poi irregolarmente nuvoloso con più significative schiarite da sud-ovest.

Precipitazioni. Fenomeni in prevalenza modesti, relativamente diffusi a nord-est fino al mattino e per il resto da sparsi a locali, con significative pause specie da sud-ovest in pianura nelle ore pomeridiane; limite delle nevicate in lieve rialzo, fino a circa 1100-1400 m sulle Prealpi e 800-1100 m sulle Dolomiti.

Temperature. Prevale un moderato aumento, salvo valori localmente stazionari.

Venti. In quota da deboli a temporaneamente moderati, nelle prime ore dai quadranti orientali, poi da quelli settentrionali e infine da quelli occidentali; altrove deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi sull’entroterra pianeggiante centro-meridionale dai quadranti occidentali, sulla costa fino al pomeriggio da quelli settentrionali e nelle ultime ore da quelli meridionali.

Mare. Inizialmente mosso, anche molto mosso al largo, poi tendente a divenire poco mosso.

Venerdì 6 cielo molto nuvoloso, spesso anzi coperto; precipitazioni a tratti moderate e diffuse, altrimenti modeste e sparse, comunque probabilmente più significative su Prealpi e pianura; limite delle nevicate un po’ in rialzo, fino a circa 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti; per le temperature minime, attese diminuzioni sul Bellunese e contenute variazioni di carattere locale altrove; temperature massime stazionarie o in locale leggero aumento a nord-est, per il resto in diminuzione.

Sabato 7 cielo nuvoloso, per una copertura inizialmente abbastanza estesa e poi irregolare con delle schiarite; probabile qualche precipitazione, anche a carattere di rovescio, specie in pianura; limite delle eventuali spruzzate di neve a circa 1300-1600 m sulle Prealpi e dei 1000-1300 m sulle Dolomiti; calo delle temperature minime, attese a tarda sera, anche sensibile in quota; per le temperature massime, attese contenute variazioni di carattere locale tra cui spiccano aumenti sulle zone montane nonché in pianura a sud e ad ovest.

