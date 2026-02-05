Meteo Veneto: nuova saccatura in avvicinamento da Ovest

“Fino a sabato una serie di impulsi perturbati, associati ad una più ampia circolazione ciclonica su buona parte dell’Europa, determineranno varie fasi di precipitazioni, anche diffuse. Nella serata di giovedì si avvicinerà un nuova saccatura da ovest che determinerà precipitazioni fino al mattino di venerdì. Sabato ci sarà ancora della variabilità/instabilità, con probabili locali precipitazioni, specie al mattino. Domenica giornata più stabile, ma solo in parte soleggiata in pianura per presenza di nebbie localmente anche persistenti. Lunedì nuovo passaggio di una saccatura, che determinerà un aumento della nuvolosità, ma con precipitazioni generalmente assenti o al più locali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi attenuazione della nuvolosità, specie verso ovest/sud-ovest, con schiarite, altrove irregolarmente nuvoloso; nuovo aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio. Dalla serata possibile nuova ripresa di deboli precipitazioni su zone montane e occidentali della pianura. Il limite della neve sarà in lieve rialzo, fino a circa 1200/1500 m sulle Prealpi e 1000/1300 m sulle Dolomiti. Temperature massime in lieve aumento. Venti in quota deboli/moderati occidentali. In pianura venti deboli/moderati da ovest, con tendenza a rotazione dai quadranti orientali verso fine giornata.

Domani in prevalenza molto nuvoloso al mattino, poi generale attenuazione della nuvolosità, con comparsa di qualche schiarita.

Precipitazioni. Nella notte e fino al mattino fenomeni diffusi, che tenderanno dalla tarda mattinata a diradarsi dapprima sulle zone montane, poi anche in pianura. Si tratterà di precipitazioni in genere deboli, salvo possibile ripresa di locali precipitazioni con possibili rovesci, verso fine giornata sui settori occidentali. Limite delle nevicate intorno ai 1000/1300 m sulle Prealpi e 900/1200 m sulle Dolomiti, in successivo rialzo.

Temperature. Senza notevoli variazioni in pianura o in locale diminuzione nei valori massimi; in quota stazionarie.

Venti. In alta quota moderati/tesi meridionali fino a parte della mattinata, poi in temporanea attenuazione, in nuovo rinforzo dal pomeriggio, con venti tesi da nord. In pianura al mattino da nord-est moderati/tesi sulla costa, moderati nell’entroterra, nel pomeriggio attenuazione dei venti in progressiva rotazione da ovest.

Mare. In prevalenza mosso.

Sabato 7 tempo variabile, a tratti instabile nella notte fino al mattino, con cielo irregolarmente nuvoloso con parziali schiarite. Dopo il tramonto probabili locali nebbie in pianura.

Precipitazioni. Nella notte fino a parte del pomeriggio condizioni di tempo variabile a tratti instabile, con probabili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Limite delle eventuali nevicate a circa 1300/1500 m. In seguito fenomeni generalmente assenti.

Temperature. Minime in generale diminuzione, massime senza notevoli variazioni.

Venti. In quota deboli da nord; in pianura al mattino deboli variabili, poi deboli da est.

Mare. Calmo o poco mosso.

Domenica 8 sulle zone montane in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, poi tendenza ad aumento della nuvolosità irregolare. In pianura iniziali foschie e nebbie in progressiva attenuazione, ma localmente persistenti sulle zone meridionali, lasceranno spazio a cielo irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita, dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane; massime in calo nelle zone interessate da nebbie persistenti, senza notevoli variazioni altrove. Venti in quota inizialmente deboli da nord, poi deboli da sud; in pianura deboli variabili.

Lunedì 9 in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso in pianura, sulle zone montane presenza di nubi medio-alte che veleranno il cielo. Precipitazioni generalmente assenti, non si esclude del tutto la possibilità di qualche debole precipitazione sulle zone meridionali della pianura. Temperature minime in lieve aumento, massime senza variazioni di rilievo. Sulla costa venti moderati da nord-est, altrove deboli variabili; in quota venti deboli dai quadranti meridionali.

