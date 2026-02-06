Meteo Veneto: piogge sporadiche, nubi basse e nebbia

“La regione si troverà ancora sotto l’influsso di correnti debolmente cicloniche, che renderanno il tempo perlopiù variabile, anche con la possibilità di sporadiche precipitazioni soprattutto sabato e tra lunedì e martedì; domenica probabili condizioni di maggior stabilità, ma con ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera e conseguenti nubi basse e nebbie in pianura e nelle valli“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo molto nuvoloso, soprattutto fino a metà pomeriggio, con probabili parziali schiarite in seguito, a partire dalle zone occidentali. Residue piogge, un po’ più persistenti sulle zone centrali e meridionali più sporadiche altrove, in generale esaurimento durante il pomeriggio, ma localmente di nuovo possibili dalla sera; limite della neve intorno a 1300-1600 m. Temperature diurne stazionarie o in locale variazione. Venti in quota deboli/moderati settentrionali, in pianura deboli a tratti moderati inizialmente da nord-est, poi in rotazione fino a disporsi dai settori occidentali.

Domani nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più significative e ampie nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%), soprattutto fino alle ore centrali di precipitazioni sparse e discontinue, anche con qualche rovescio; limite della neve intorno a 1300-1600 m; nel pomeriggio fenomeni in esaurimento.

Temperature. Le massime in pianura saranno per lo più in ripresa; per il resto valori in calo, con minime raggiunte in serata.

Venti. In quota in prevalenza deboli settentrionali; altrove deboli variabili, salvo temporanei moderati rinforzi dai settori orientali lungo la costa.

Mare. Da poco mosso a calmo o quasi calmo.

Domenica 8 cielo da poco a parzialmente nuvoloso con nubi basse, foschie e nebbie in pianura e nelle valli, soprattutto nelle ore più fredde salvo probabile maggior persistenza anche durante il giorno sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, anche se non è esclusa qualche debole pioggia sulle zone occidentali e verso sera sulla pianura centro-meridionale.

Temperature. Minime in calo, massime pressoché stazionarie.

Venti. In quota deboli, inizialmente da nord-ovest, poi tendenti a disporsi da sud-ovest; altrove deboli variabili.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

Lunedì 9 cielo nuvoloso o molto nuvoloso; possibili deboli precipitazioni, locali o sparse, specie dalle ore centrali. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Martedì 10 nuvolosità irregolare, più presente nella prima metà della giornata, quando potranno verificarsi modeste precipitazioni sparse, con limite neve intorno a 900-1200 m. Temperature in aumento, soprattutto in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.