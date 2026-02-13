Meteo Veneto: precipitazioni e rasserenamenti fino a lunedì

“Almeno fino a lunedì mancanza di nette e persistenti condizioni cicloniche o anticicloniche, si alterneranno a più riprese precipitazioni e rasserenamenti. Fino a domenica temperature sopra la media specie nelle ore notturne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche parzialmente nuvoloso. In pianura di pomeriggio modeste piogge locali a tratti. Temperature di pomeriggio in aumento e di sera in calo, con differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì e valori sopra la media anche di molto.

Domani in pianura iniziali nebbie estese, in successivo graduale dissolvimento salvo locale persistenza, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso fino a parte del pomeriggio. Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso per buona parte della giornata. Dal tardo pomeriggio/sera generale aumento della nuvolosità, a partire da ovest, con nuova formazione di foschie e nebbie in pianura dopo il tramonto.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo salvo locale stazionarietà sulle zone montane; massime in lieve aumento o localmente stazionarie nelle zone interessate da nebbie persistenti.

Venti. In pianura deboli, inizialmente da ovest, poi dai quadranti orientali. In quota in rinforzo dai quadranti meridionali.

Mare. Calmo

Sabato 14 cielo coperto.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%). Saranno estese, frequenti, con accumuli moderati e quota neve attorno a 1100-1400 m.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. Sui monti fino al mattino deboli/moderati da sud-ovest, poi in rotazione da nord e in aumento specie in quota con qualche effetto favonico nelle valli. Sulla pianura moderati da nord-est.

Mare. Mosso.

Domenica 15 inizialmente residue precipitazioni con quota neve attorno a 1100/1300 m, poi rasserenamenti. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno, con minime a fine giornata. Ventoso sui monti per Tramontana, specie in quota, con effetti favonici nelle valli.

Attendibilità previsione: Ottima

Lunedì 16 nuvolosità in aumento. Sulla pianura a tratti qualche goccia di pioggia o fiocco di neve, sui monti modeste nevicate discontinue. Temperature in calo.

