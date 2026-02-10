Meteo Veneto: sabato giornata perturbata

“La nostra regione è interessata da un afflusso d’aria relativamente umida di origine atlantica, con ondulazioni a moderata curvatura; alle fasi di schiarita dunque si alternano varie fasi molto nuvolose con temporanea riduzione dell’escursione termica e un po’ di precipitazioni, in particolare nelle prime ore di mercoledì; una giornata più perturbata è attesa per sabato, indotta dall’avvicinamento di una saccatura un po’ più profonda con richiamo d’aria marittima“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, salvo a tratti locali schiarite; possibile qualche precipitazione di modesta entità, specie di sera e sulle zone centro-settentrionali, con limite delle nevicate in rialzo fino a circa 1100-1400 m sulle Prealpi e 800-1100 m sulle Dolomiti; discreti rinforzi di Libeccio alla sera in quota sulle Prealpi.

Domani cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite da ovest.

Precipitazioni. Fenomeni diffusi nelle primissime ore, di entità da modesta a localmente moderata, in diradamento e cessazione da nord-ovest a partire dalle ore centrali; limite delle nevicate un po’ in rialzo, fino a 1300-1600 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti.

Temperature. Aumento delle massime sulle zone montane; per il resto, contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota fino al mattino da sud-ovest e poi da nord-ovest, nelle prime ore da tesi a forti e poi da tesi a moderati; altrove temporanei moderati rinforzi da sud su bassa pianura e costa fino a metà giornata, da nord-est sul resto della pianura fino al primo pomeriggio, localmente da ovest sulle zone centro-meridionali in seguito e per il resto deboli con direzione variabile.

Mare. Nelle ore diurne poco mosso sottocosta e mosso al largo, in quelle notturne quasi calmo sottocosta e poco mosso al largo.

Giovedì 12 cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con alcune schiarite specie dal pomeriggio.

Precipitazioni. Possibili locali fenomeni di modesta entità, più che altro fino alle ore centrali; limite delle nevicate un po’ in abbassamento, fino a circa 1100-1400 m sulle Prealpi e 800-1100 m sulle Dolomiti.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevalgono lievi diminuzioni; per le massime, attese diminuzioni ad alta quota, contenute variazioni di carattere locale nelle valli, aumenti moderati sulla fascia pedemontana e lievi altrove.

Venti. In quota a tratti tesi e a tratti moderati, inizialmente da sud-ovest e poi da nord-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura nelle primissime ore deboli e per il resto perlopiù moderati, dai quadranti nord-orientali nelle ore diurne e da quelli occidentali nelle ore notturne.

Mare. Nelle ore centrali poco mosso sottocosta e mosso al largo, altrimenti quasi calmo sottocosta e poco mosso al largo.

Venerdì 13 variabilità, con schiarite e addensamenti nuvolosi; possibile qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; precipitazioni generalmente assenti, salvo possibile locale nevischio in quota sulle Dolomiti fino al pomeriggio e più probabilmente alcuni piovaschi sulla pianura occidentale nelle ultime ore; per le temperature minime prevale una diminuzione, salvo locali leggere controtendenze in quota e a sud-ovest; per le temperature massime, distribuzione irregolare delle variazioni, ma con prevalenza di diminuzioni in pianura e aumenti in montagna.

Sabato 14 cielo da molto nuvoloso a coperto; precipitazioni piuttosto diffuse e di entità almeno localmente moderata, specie su pianura e Prealpi; limite delle nevicate a circa 1000-1300 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti; temperature minime in aumento, massime pressochè stazionarie sulla costa e per il resto in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.