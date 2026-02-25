Meteo Veneto: saccatura in avvicinamento da Ovest

“Una vasta area di alta pressione in espansione sulle zone centro-occidentali del Mediterraneo manterrà il tempo stabile fino a sabato, ma con forte ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera, che determinerà condizioni favorevoli alla formazione di foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, soprattutto nelle ore più fredde. Da domenica la pressione in quota inizierà lievemente a cedere per l’avvicinamento di una saccatura in avvicinamento da ovest, che tenderà a scorrere a nord dell’arco alpino, con tendenza ad aumento della nuvolosità ma con precipitazioni generalmente assenti o al più deboli locali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti e zona nord-orientale della pianura, altrove parzialmente nuvoloso anche nuvoloso sui settori centro-meridionali della pianura per nubi basse, solo in parziale dissolvimento e in nuova formazione dopo il tramonto. Temperature massime in rialzo. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali; altrove deboli variabili.
Domani iniziali foschie e nebbie in pianura, specie sui settori meridionali e costieri, in successivo parziale dissolvimento, altrove cielo sereno, o poco nuvoloso salvo nubi basse iniziali in Valbelluna. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità in pianura.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. In rialzo in montagna, senza notevoli variazioni in pianura o in locale diminuzione.
Venti. In pianura deboli variabili. In quota deboli dai quadranti occidentali.
Mare. Calmo o quasi calmo.
Venerdì 27 tempo stabile con foschie, nubi basse e nebbie estese in pianura, in parziale dissolvimento durante le ore centrali; sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, salvo sulle Prealpi occidentali dove nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti medio-bassi.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime in aumento in pianura, stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni.
Venti. In pianura deboli variabili. In quota fino a parte del pomeriggio deboli da ovest, in seguito tendenti a ruotare da nord.
Mare. Calmo.
Sabato 28 permarranno condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in montagna, mentre in pianura saranno ancora probabili foschie, nebbie e nubi basse anche persistenti, in parziale dissolvimento durante il giorno. Temperature pressoché stazionarie o in locale diminuzione nei valori massimi, nelle zone interessate da persistenza di nubi basse/nebbie. Venti deboli variabili in pianura; in quota inizialmente deboli da nord-est, in successiva rotazione da sud.
Domenica 1 sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso fino a parte del pomeriggio, poi tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta, sulle Prealpi parzialmente nuvoloso già dal mattino, specie sui settori occidentali. In pianura parzialmente nuvoloso per nubi basse/foschie e nebbie, in parziale dissolvimento durante il giorno, seguite da aumento generale della nuvolosità dal tardo pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione, localmente anche marcata. Venti in pianura deboli variabili, in quota deboli/moderati dai quadranti meridionali.
