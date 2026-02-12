Meteo Veneto: temperature sopra la media fino a domenica

“Almeno fino a lunedì mancanza di nette e persistenti condizioni cicloniche o anticicloniche, si alterneranno a più riprese precipitazioni e rasserenamenti. Fino a domenica temperature sopra la media specie nelle ore notturne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi leggera/moderata diminuzione della nuvolosità. In pianura di pomeriggio modeste piogge locali a tratti un po’ più probabili su costa e zone limitrofe. Temperature di pomeriggio in aumento e di sera in calo, con differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì e valori sopra la media anche di molto.

Domani nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera. Sulla pianura e nelle valli di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Di notte in calo, di giorno in aumento e di sera con andamento irregolare. Differenze anche sensibili rispetto a giovedì, valori sopra la media anche di molto.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino con direzione variabile, dal pomeriggio da sud-est su costa e zone limitrofe mentre altrove da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da ovest.

Mare. Poco mosso.

Sabato 14 cielo coperto.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%). Saranno estese, frequenti, con accumuli moderati e quota neve attorno a 1100-1400 m.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. Sui monti fino al mattino deboli/moderati da sud-ovest, poi in rotazione da nord e in aumento specie in quota con qualche effetto favonico nelle valli. Sulla pianura moderati da nord-est.

Mare. Mosso.

Domenica 15 inizialmente residue precipitazioni con quota neve attorno a 1100/1300 m, poi rasserenamenti. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno, con minime a fine giornata. Ventoso sui monti per Tramontana, specie in quota, con effetti favonici nelle valli.

Lunedì 16 nuvolosità in aumento. Sulla pianura a tratti qualche goccia di pioggia o fiocco di neve, sui monti modeste nevicate discontinue. Temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.