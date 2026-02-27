Meteo Veneto: temperature sopra la norma, soprattutto in montagna

“Un promontorio anticiclonico che si protende dal Nord Africa assicura anche sulla nostra regione condizioni di tempo stabile, con nubi poco significative e temperature sopra la norma specie in montagna; da domenica esso subisce un contenuto indebolimento, con temperature un po’ meno miti in quota e aumento dell’escursione termica diurna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo sereno od al più poco nuvoloso, con nebbie in estensione in pianura e nei fondovalle specie verso sera a partire dalle zone costiere.

Domani cielo da sereno a poco nuvoloso, al di sopra di parecchie nebbie o alcune nubi basse presenti in pianura e a fondovalle, in diradamento diurno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Per le minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, con probabile prevalenza di diminuzioni in quota e aumenti sull’entroterra pianeggiante; massime senza notevoli variazioni sulla costa, perlopiù in diminuzione altrove.

Venti. In quota, da deboli a moderati sud-occidentali; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile, salvo una lieve prevalenza dai quadranti sud-orientali sulla pianura dal pomeriggio.

Mare. Prevalentemente calmo.

Domenica 1 cielo in prevalenza nuvoloso, seppur con qualche spazio di sereno; nubi basse e foschie anche dense soprattutto a bassa quota.

Precipitazioni. Non si esclude a tratti qualche debole fenomeno, in pianura dalla tarda mattinata e in montagna da metà giornata; limite delle eventuali lievi nevicate a circa 1500-1800 m.

Temperature. Minime pressoché stazionarie in quota, perlopiù in aumento altrove; massime stazionarie o in lieve aumento a sud-est, in calo altrove.

Venti. In quota, generalmente moderati da sud-ovest; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; altrove deboli, con una lieve prevalenza dai quadranti sud-orientali.

Mare. Calmo, od al più quasi calmo al largo da metà giornata.

Lunedì 2 cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, con parziali riduzioni della visibilità e addensamenti specie fino al mattino a bassa quota; precipitazioni generalmente assenti; per le temperature in montagna, contenute variazioni di carattere locale; sulle zone pianeggianti, prevalgono diminuzioni delle temperature minime e aumenti delle massime.

Martedì 3 cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con delle nebbie nelle ore più fredde nelle valli e soprattutto in pianura; per le temperature minime, diminuzioni in quota e contenute variazioni di carattere locale altrove; per le massime, leggeri aumenti in montagna, lievi diminuzioni sulle zone costiere e variazioni poco significative altrove.

