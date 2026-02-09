Meteo Veneto: temporanea riduzione dell’escursione termica

“La nostra regione è interessata da un afflusso d’aria relativamente umida di origine atlantica, con ondulazioni a scarsa curvatura; alle fasi di schiarita dunque si alternano varie fasi molto nuvolose con temporanea riduzione dell’escursione termica e un po’ di precipitazioni, in particolare nelle prime ore di mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo nuvoloso, ma con parziali schiarite; possibilità di qualche modesta precipitazione, specie a sud-est ed occasionalmente sulle Prealpi, eventualmente nevosa da circa 1000-1200 m.

Domani cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con foschie dense in pianura e nei fondovalle prealpini.

Precipitazioni. Fino alle ore centrali, generalmente assenti; dal pomeriggio in montagna e di sera anche in pianura, probabili fenomeni sparsi di modesta entità; limite delle nevicate sui 1000-1200 m.

Temperature. In montagna, aumento delle minime e diminuzione delle massime; sulla pianura sud-orientale, minime un po’ in calo e massime in aumento; altrove, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di diminuzioni.

Venti. In quota moderati da sud-ovest, dal pomeriggio anche tesi specie sulle Prealpi centro-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi sulla costa.

Mare. Quasi calmo.

Mercoledì 11 nelle prime ore cielo molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite da ovest, dal pomeriggio variabilità con crescenti spazi di sereno.

Precipitazioni. Fenomeni sparsi o a tratti anche piuttosto diffusi nelle prime ore, di entità modesta od al più localmente moderata, in diradamento e cessazione da ovest nelle ore centrali; limite delle nevicate un po’ in rialzo, fino a 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti.

Temperature. Per le minime, attese sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale e su quelle pianeggianti moderati aumenti; massime in aumento, lieve in pianura e moderato in montagna.

Venti. In quota, nelle primissime ore tesi od occasionalmente forti da sud-ovest, poi tendenti a divenire moderati od occasionalmente tesi da nord-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; altrove nelle ore notturne deboli con direzione variabile, in quelle diurne fino al primo pomeriggio da deboli a moderati nord-orientali e poi prevalentemente deboli dai quadranti occidentali salvo fasi di moderato rinforzo sulle zone centro-meridionali.

Mare. In prevalenza poco mosso, ma con moto ondoso meno significativo sottocosta e più significativo nelle ore diurne al largo verso sud.

Giovedì 12 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con alcune schiarite specie verso fine giornata; fasi di precipitazioni sparse più probabili su bassa pianura e costa, modeste od occasionalmente moderate, con limite delle eventuali spruzzate di neve indicativamente a 1200-1500 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti; temperature minime in moderato calo soprattutto a nord-est; per le temperature massime, attesi lievi aumenti in pianura, variazioni poco significative nelle valli e diminuzioni in quota.

Venerdì 13 variabilità, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; possibile qualche locale nebbia in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; più che altro di sera in pianura, è possibile qualche piovasco; per le temperature minime prevale un po’ di diminuzione, salvo locali leggere controtendenze sulle zone montane; per le temperature massime, contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di diminuzioni in pianura e aumenti in montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.