Meteo, violenta linea temporalesca sul nord‑ovest del Marocco: nubifragi tra Tangeri e Rabat‑Salé | VIDEO

Una vasta circolazione depressionaria di origine atlantica sta interessando il nord-ovest del Marocco, determinando condizioni di marcato maltempo tra le regioni di Tangeri, Larache, Ksar El Kebir e fino all’area metropolitana di Rabat-Salé. L’interazione tra aria fredda in discesa dall’oceano e masse d’aria più miti e umide provenienti dal settore subtropicale ha innescato la formazione di linee convettive organizzate lungo la fascia costiera atlantica. I temporali risultano particolarmente intensi, con precipitazioni torrenziali concentrate in brevi intervalli di tempo. In alcune località si registrano accumuli pluviometrici molto elevati, responsabili di allagamenti diffusi e di piene improvvise nei principali bacini fluviali, tra cui quello del Loukkos (zona di Ksar El Kebir) e altri corsi d’acqua del settore nord-occidentale.

Contestualmente, si segnalano raffiche di vento tempestose, con intensità prossime a quelle di una burrasca, specie lungo i tratti costieri più esposti. Il moto ondoso risulta molto agitato e sta causando disagi ai collegamenti marittimi tra Marocco e Spagna.

L’attività elettrica è estremamente intensa: numerose fulminazioni nube-suolo si verificano all’interno dei cluster temporaleschi che continuano a rigenerarsi tra il litorale e l’entroterra.

La persistenza delle celle convettive nella medesima area è alla base dell’episodio alluvionale che da ore interessa il settore nord-occidentale del Paese.