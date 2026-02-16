Meteo, violenti temporali in Grecia: piogge torrenziali, allagamenti e grandine a Kalamata | VIDEO

La notte tra Kalamata e l’intera area della Messenia è stata tutt’altro che tranquilla: il Peloponneso sud-occidentale ha vissuto una fase di maltempo improvviso e localmente severo, con temporali intensi, nubifragi concentrati in pochi minuti e diversi episodi di allagamento urbano. In alcune zone della città, le strade si sono trasformate in veri e propri canali, con ristagni d’acqua diffusi nei punti più depressi della rete viaria e disagi alla circolazione.

A rendere ancora più delicato il quadro, durante i rovesci più violenti sono state segnalate anche grandinate, in alcuni casi con chicchi di dimensioni non trascurabili, tipici di celle convettive ben strutturate e alimentate da correnti ascensionali vigorose.

Perché i temporali sono stati così forti: la dinamica atmosferica

Dal punto di vista sinottico, l’episodio è riconducibile al transito di una depressione organizzata sul Mediterraneo centrale, in grado di richiamare verso la Grecia meridionale un flusso molto ricco di umidità proveniente dallo Ionio. In presenza di un mare ancora relativamente mite, l’aria in ingresso ha trovato “carburante” ideale per sviluppare instabilità.

Il passaggio della struttura ciclonica ha inoltre favorito un rinforzo delle correnti sud-occidentali (scirocco) nei bassi strati, che impattando contro l’orografia del Peloponneso ha innescato un meccanismo classico: sollevamento forzato, rapida condensazione e formazione di cumulonembi profondi.

Un ulteriore elemento chiave è stata la convergenza nel Golfo Messenico, capace di intensificare la risalita dell’aria caldo-umida verso la colonna atmosferica. In questi contesti, i temporali possono svilupparsi in modo repentino e produrre precipitazioni a elevata intensità, anche se per periodi relativamente brevi.

Effetti al suolo: nubifragi rapidi e criticità idrauliche locali

Il tipo di fenomeno osservato è tipico delle situazioni convettive mediterranee: non necessariamente piogge continue per molte ore, ma rovesci estremamente concentrati, capaci di mettere in crisi tombini, canali di scolo, sottopassi e la viabilità urbana. È proprio questo il motivo per cui, anche in assenza di una piena generalizzata dei grandi corsi d’acqua, possono verificarsi allagamenti improvvisi e disagi diffusi.

Evoluzione: instabilità ancora possibile

Nelle prossime ore il settore meridionale del Peloponneso potrebbe restare esposto a nuove fasi instabili: la circolazione depressionaria non appare ancora del tutto esaurita e la massa d’aria conserva caratteristiche favorevoli a nuovi temporali localmente intensi, soprattutto nelle aree costiere e nei settori dove la convergenza dei venti risulta più marcata.

Raccomandazioni operative

In queste situazioni, la prudenza non è un dettaglio: è la differenza tra un disagio e un’emergenza. È consigliabile prestare attenzione a:

sottopassi , scantinati e strade in pendenza , dove l’acqua può accumularsi rapidamente;

, e , dove l’acqua può accumularsi rapidamente; corsi d’acqua minori , che possono reagire in pochi minuti;

, che possono reagire in pochi minuti; sistemi di drenaggio e grondaie, da controllare preventivamente in vista di nuovi rovesci.

Il quadro resta quindi da monitorare: episodi come quello di Kalamata mostrano quanto, nel Mediterraneo, bastino poche ore di instabilità ben organizzata per trasformare una notte normale in una fase di maltempo ad alto impatto.