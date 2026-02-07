Meteo, violenti temporali nel Sud della Francia: spettacolare shelf cloud e intensa attività elettrica a Marsiglia

La costa meridionale della Francia sta vivendo in queste ore una delle fasi più dinamiche e spettacolari del maltempo legato alla profonda depressione atlantica Leonardo, un sistema in grado di coinvolgere contemporaneamente Europa occidentale e Mediterraneo con piogge, vento e temporali organizzati. Il settore più esposto risulta quello compreso tra Gard, Camargue e Golfo del Leone, dove una linea temporalesca attiva e ben strutturata sta risalendo dal mare verso le coste del Languedoc e della Provenza, con fenomeni localmente intensi tra l’area di Nîmes e il comparto marsigliese.

Un sistema convettivo “lineare”: perché è più pericoloso

A differenza dei temporali isolati, la convezione osservata sul Golfo del Leone ha assunto una configurazione lineare, tipica dei contesti in cui la dinamica atmosferica è molto ben organizzata. In questi casi, il temporale non si limita a produrre pioggia e fulmini: può diventare un vero e proprio fronte temporalesco, capace di generare raffiche improvvise, colpi di vento estesi e tratti con struttura da bow echo (arco convettivo), particolarmente efficaci nel produrre downburst e vento lineare.

Il motivo è legato alla combinazione di:

forte flusso sud-occidentale nei medi livelli;

nei medi livelli; shear marcato nei bassi strati (variazione di intensità e direzione del vento con la quota);

nei bassi strati (variazione di intensità e direzione del vento con la quota); aria umida preesistente lungo la fascia costiera.

Questo mix fornisce ai temporali energia e organizzazione, rendendoli più persistenti e in grado di mantenere una struttura coerente per decine di chilometri.

La shelf cloud: il “segnale” più evidente dell’outflow

Uno degli aspetti più impressionanti documentati lungo il litorale è la comparsa di una vasta shelf cloud, la tipica nube a mensola che precede l’arrivo della linea temporalesca. Si tratta di una struttura non solo fotogenica, ma anche estremamente indicativa sul piano meteorologico: segnala infatti un temporale dominato dall’outflow, cioè dall’espansione al suolo dell’aria fredda prodotta dai rovesci.

Quando questa massa d’aria più densa avanza, solleva bruscamente l’aria caldo-umida presente davanti al temporale, creando un “battente” nuvoloso basso, laminare e molto esteso. È spesso in corrispondenza del suo passaggio che si verificano le raffiche più violente e i cambi repentini di condizioni.

Fenomeni attesi: non solo pioggia

Nel transito della linea temporalesca, i fenomeni più probabili restano:

rovesci intensi e concentrati

attività elettrica frequente

raffiche di vento lineari

grandine localmente moderata

Sulle coste del Golfo del Leone, già provate da piogge ripetute negli ultimi giorni, il rischio secondario ma concreto è quello di allagamenti localizzati e criticità sulla viabilità costiera, soprattutto nei punti più vulnerabili a ristagni e rapida saturazione del terreno.

Sul mare, la situazione risulta ulteriormente aggravata da un moto ondoso in rinforzo: con temporali in arrivo direttamente dal mare e vento sostenuto, il contesto diventa insidioso per la navigazione e per chiunque si trovi su moli, scogliere o litorali esposti.