M’illumino di meno: anche quest’anno ESA ESRIN partecipa all’iniziativa

Oggi 16 febbraio torna come ogni anno “M’illumino di meno“, la storica campagna nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio2. L’iniziativa, lanciata nel 2005, è cresciuta negli anni da semplice gesto simbolico a Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, riconosciuta dal Parlamento italiano con la Legge n. 34/2022. L’obiettivo resta quello di sensibilizzare cittadini, istituzioni, scuole, imprese e realtà del territorio all’adozione di comportamenti che riducano i consumi di energia e le emissioni di gas serra. Spegnere le luci non indispensabili per una sera, promuovere la mobilità sostenibile, scegliere fonti rinnovabili oppure ridurre gli sprechi: ogni gesto, piccolo o grande, può contribuire alla transizione ecologica.

ESA ESRIN e la partecipazione scientifica

Anche per l’edizione 2026 ESA ESRIN conferma il suo impegno con una riduzione complessiva dell’energia per l’illuminazione esterna del 70% in una fascia oraria prestabilita. Centro dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per le attività di Osservazione della Terra, ESRIN coglie l’opportunità di partecipare alla giornata come segno concreto di attenzione verso l’ambiente e il cambiamento climatico.

Questa partecipazione non è casuale: dalle missioni satellitari alla raccolta di dati sull’atmosfera e sui processi climatici, le attività di osservazione della Terra dell’ESA forniscono informazioni preziose sulla salute del pianeta e sulle dinamiche ambientali. M’illumino di Meno diventa così un’occasione per collegare consapevolezza individuale e ricerca scientifica, ricordando che la sostenibilità dipende tanto dalle scelte quotidiane quanto dalle conoscenze acquisite attraverso la scienza.

Un appuntamento sempre più partecipato

La campagna del 16 febbraio 2026 si inserisce in un quadro di partecipazione ampia e capillare: Comuni di tutta Italia aderiscono spegnendo simbolicamente monumenti, piazze ed edifici pubblici e promuovendo eventi rivolti alla comunità; associazioni, scuole e imprese organizzano momenti di riflessione, attività educative e azioni concrete per abbattere i consumi e trasformare la consapevolezza in un vero cambiamento di stili di vita.

In un momento in cui si discute con sempre maggiore urgenza di mitigazione del cambiamento climatico, M’illumino di Meno non è solo una serata di luci spente: è un invito a ripensare il nostro rapporto con l’energia, ad agire con responsabilità e a costruire comunità più sostenibili. La luce che spegniamo oggi può diventare la luce di un futuro più verde, efficiente e rispettoso del pianeta.