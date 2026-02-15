Monte Semprevisa, ritrovate le due escursioniste disperse nella nebbia

Due escursioniste di 25 anni, disperse sul Monte Semprevisa, sono state ritrovate nel tardo pomeriggio. Ad intervenire il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Le due giovani, una originaria di Barletta (BT) e l’altra di Valsamoggia (BO), erano partite da Fonte Sant’Angelo per un’escursione e, durante la discesa, hanno perso l’orientamento a causa di nebbia e pioggia. Quando si sono accorte della situazione, hanno contattato i soccorsi. La Centrale operativa del NUE 112 ha attivato una squadra di terra del CNSAS Lazio con un operatore sanitario.

Le ricerche si sono svolte in condizioni di visibilità ridotta e con terreno reso scivoloso dalle precipitazioni. Le escursioniste sono state raggiunte intorno alle ore 17:30. Dopo la valutazione sanitaria – si legge in una nota – che ha evidenziato buone condizioni generali salvo un lieve principio di ipotermia, i tecnici hanno accompagnato le due escursioniste in sicurezza fino alla strada asfaltata, dove era presente un’ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco.