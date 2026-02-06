“Morfodinamica degli estuari, protezione costiera e transizioni guidate dal clima nei sistemi di foce dei fiumi”: l’evento CMCC

“Gli ambienti costieri ed estuarini sono sistemi intrinsecamente dinamici, plasmati dall’interazione di onde, maree, trasporto di sedimenti e intervento umano. Nel contesto dell’accelerazione del cambiamento climatico, la comprensione della loro evoluzione morfodinamica è diventata fondamentale per definire strategie di gestione costiera sostenibile. Questa presentazione presenta una valutazione integrata del cambiamento della linea di costa, del comportamento degli estuari e della morfodinamica della foce fluviale, utilizzando una combinazione di telerilevamento, dati di campo e modelli basati sui processi. Fernanda Achete si occupa di dinamiche degli estuari fin dal suo dottorato di ricerca, nell’ambito del progetto CaSCADE (Computational Assessments of Scenarios of Change for the Delta Ecosystem)”: è la presentazione dell’evento CMCC in programma il 17 febbraio alle 12:00 CET.

“Iniziamo con una panoramica dell’evoluzione costiera a lungo termine in contesti costieri urbanizzati. Casi di studio provenienti da sistemi costieri brasiliani illustrano queste dinamiche. A Maricá, la mappatura storica e l’analisi della linea di costa basata su CoastSat rivelano l’influenza delle interazioni laguna-barriera sulla stabilità della linea di costa nell’ambito della Valutazione della Linea Costiera di Maricá con CODEMAR. Mentre a Salinópolis, la dinamica delle mangrovie e la sedimentazione estuarina mostrano risposte contrastanti alle forzanti naturali e alle pressioni antropiche, nell’ambito del Progetto di Ricerca Rede ARMO (Osservatorio della Foce del Rio delle Amazzoni). Esaminando il comportamento passato e presente dei sistemi estuarini e delle foci fluviali, delineiamo i processi chiave che ne governano la resilienza e forniamo una tabella di marcia per la ricerca futura nell’ambito della Borsa di Studio Marsili del CMCC”, conclude la nota.