Morto il giovane travolto da una valanga in Friuli: aveva 33 anni

Non ce l’ha fatta lo snowboarder 33enne travolto da una valanga sulle montagne del Friuli ieri pomeriggio: Simone De Cillia, di Tarvisio (Udine), è morto nella notte in ospedale a Udine. Il giovane era stato travolto da una valanga sui Monti Prasnig e Lussari. La vittima era un maestro di snowboard molto noto, grande conoscitore della zona. I soccorritori lo avevano estratto con difficoltà dalla neve che lo aveva travolto, tentando vanamente a lungo di rianimarlo. Poi, via terra, era stato portato dai tecnici del CNSAS e dai militari della Guardia di Finanza fino a un’ambulanza che lo aveva trasferito in ospedale. È morto poco dopo il ricovero.

“Ci sono dei dolori incomprensibili, la perdita di un figlio o di un amico è uno di questi, desidero nella giornata di oggi stringermi alla famiglia e ai cari di Simone nel dolore di queste ore“, ha scritto il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.